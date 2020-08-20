咬傷女警遭判拘80天定讞！蔣月惠「手頭很緊」：那就進去關…親曝背後理由

▲蔣月惠咬傷女警遭判拘80天，但她因為手頭較緊，將向法院聲請服勞役。（資料照／翻攝臉書「爆料公社」）

記者陳羿妏／採訪報導

屏東縣無黨籍議員蔣月惠2018年7月16日聲援「公勇路拓寬抵觸戶拆除工程」時，於混亂中咬傷女警手臂，而事後她赴警局致歉遭拒，更是當場爆哭，一夕之間成焦點人物；屏東地院一審依2項傷害罪，判蔣拘役80日，得易科罰金8萬元，案經上訴二審，高雄高分院今（20日）駁回，維持原判定讞。對此，蔣月惠稍早向《ETtoday新聞雲》記者表示，她因為手頭較緊，無法繳納罰金，若沒辦法服勞役，「她會直接進去關」。

▲女警指出遭咬傷位置。（圖／屏東縣政府）

蔣月惠一改先前激動的模樣，接受訪問時態度平和地表示，二審期間她曾向法官表示，無法繳納8萬罰金，希望能以服勞役「一天6小時抵一日，服滿480小時」的方式抵掉罰金；另外，長期幫助弱勢的蔣月惠也向記者透露，雖然咬傷女警事件爆發後，辦公室曾湧入約千萬捐款，但因為疫情關係，她長期資助的「羅騰園殘障協會」於今年上半年已透支約百萬元，而近期她幫忙募款時，金額更是天天掛零，甚至得從自己口袋掏出100元紙鈔投入募款箱。

▲蔣月惠先前於街頭拉小提琴募款「出現0元現象」，她分析與新冠肺炎疫情有關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蔣月惠提到，她每個月會分配薪水中的6萬元資助「羅騰園殘障協會」，其餘則是分配給辦公室的雜支等多筆款項，手上沒有多餘的錢繳納罰金，自己也不願減少原本資助金額，因此才會在審理期間，提出服勞役的請求，不過，蔣月惠也談到，若服勞役不成，那她就直接進去關80天，她會藉由被關80天的過程，進去牢裡了解整個監獄生態，主動與受刑人談談，做紀錄以便未來可發聲、為民服務。蔣月惠預計於9月中旬確定是否進牢被關，或者服勞役抵罰金。