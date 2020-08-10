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新鮮人沒資格談薪水？「6大技巧」讓你第一次談薪就上手

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▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲許多大學畢業新鮮人及年輕求職者，在面試時不敢幫自己爭取薪水。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

千萬不要覺得自己年輕，就沒有本錢談判薪水！許多大學畢業新鮮人及年輕求職者，在面試時被問到「期待薪資」時，普遍回答都是「依公司規定」，其實可以透過一些技巧，勇敢幫自己爭取理想薪資，在《成就未來的你》一書中提到談薪「6大技巧」，讓你第一次談薪就上手。

技巧1：知道市場行情

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許多年輕求職者之所以會不敢談薪水，或者談出無法說服人的價碼，都是因為不知道市場行情。所以，你要先知道在整體就業市場中，自己所處的地域及該職務的平均待遇值。了解大略行情後，開始盤點自己有沒有特殊的專業技能，若剛好有公司需要的，這樣你就有可以增加談判的籌碼。

例如你要應徵的職務，其職務說明書並沒有寫到平面設計能力，但你了解到剛好公司也需要這樣的技能，如果你能使用Photoshop、Illustrator 這些軟體到一定水準，且能夠同時支援這樣的任務，就可以成為加值的條件。如果自己的技能具備一定的稀有性，或者本身就是市場的稀缺人才，這樣即便是應屆畢業生，也可以掌握薪資談判的主導權。因為若你拒絕了，很難再找到下一個人選的話，公司就會願意用更有競爭性的價錢爭取你。

了解市場行情的另一個方式， 就是多面談幾家。所以即便沒有要立即找工作，104、Linkedin等平台都應該維持開著，以了解自己在就業市場的價值，大家願意用多少價錢任用你。若手中握有其他Offer，也會讓自己更有談判籌碼。

而要知道公司行情最簡單的方法，可以在面試階段直接問這個職位的薪水區間大概是多少。問區間的好處是，這樣的帶狀範圍會讓招募專員比起被要求直接講一個確切數字，更願意透露。

技巧2：不要先談數字

其實薪酬談判的策略，最好的方式是不要先說自己的期望待遇，而讓公司先開出價碼。因為先開出價錢會形成「定錨」的效應。也就是你開出的價錢或許會成為「上限」，招募專員可能會根據你開出的價碼開始進行向下減價的談判策略。

如果招聘專員要求先了解你的期望，你可以試著用「想更了解工作內容」的方式迴避掉。同時也可以試著直接詢問公司，在招聘這個職位的預算大概是多少。當對方先開價時，會比較準確客觀，因為怕開低了讓你覺得備感羞辱而拒絕，而開高了自己又吃虧。

若遇到這樣的情況，你也應該給自己一個底線，就是最少能接受的價碼。如果對方開的價錢遠低於期望，基本上等於雙方認知差距太大，可以直接表明態度，但不要直接說NO，而是委婉說不符合期望。

而如果招募專員不願意透露公司能提供的薪資，而堅持要你先開，那麼，你可以提出一個較精確的回覆。例如月薪45,000元，或扣掉伙食等津貼及勞健保後實拿約43,000元；年薪至少保障13個月等。這樣一來，對方就會知道你其實已經做了很完整的思考及研究。

技巧3：聚焦未來的價值

許多人在談判薪酬時，都會以上一份工作為標準，我也聽過直接說出「因為換工作，所以希望比之前薪資提高至少10%。」或許這樣的說法在面對獵頭，或者其他主動來挖角你的公司時可用，但如果換作是其他職涯轉換情境中，這樣的應答就要再三斟酌了。

遇到這樣的狀況，我一般會反問：「你如何判斷及評估前一家公司有沒有高估或低估你？」或者「你進來我們公司，做的工作跟前一份工作一樣嗎？如果是同樣的工作內容及產出，為什麼薪資就要高出10%？如果不一樣，你覺得這10%又是如何衡量的？」

所以在談薪資時，應該要聚焦在未來進入公司後將如何創造價值。任職以後，可以透過哪些工具及方法，解決當前公司的問題；自己希望往哪個領域展及鑽研，你對於未來的職涯規劃又是如何，以這些作為基礎談判薪酬。至於過去的表現，在面談階段，招聘專員與面試主管應當已經了解了，而企業便會參考你之前的薪酬給出任職待遇。

技巧4：關注整體組合

我發現不少人在薪酬談判上，很容易過度關注基本月薪，但其實有點可惜。因為許多公司的獎勵制度是很多元的，你應該不只是關注每個月可以拿到多少，其他各類津貼（通訊、交通）、獎金、股票、年終等，也是可以談判的。

不一定要糾結在基本月薪，而是在其他的薪酬組合中，提出可能的方案。例如，保障第一年的年收多少，額外部分則用季獎金等其他方式給予；第二年再根據實際表現，看看是否能併入本薪或做其他處置。

也或者，可以試著以期約獎金方案。例如，入職後達到設定的哪些目標，給予一定的獎金或補助。一般來說，相較於基本月薪，像這樣與實際表現掛勾的附加彈性方案，會讓雇主更願意接受。

也可以透過對談的過程，詢問公司近兩年的激勵方案。例如，非主管職股票配給的平均為多少？整體員工調薪的情況如何？這些也能讓我們從中了解及診斷公司的體質。

技巧5：從問題了解對方

求職面談其實是一個互相選擇的過程，不只是公司在選你，你也在選公司。所以，了解對方底細是很重要的，所謂知己知彼，百戰百勝。你不妨問問招募專員或用人單位主管，對於這份職位候選人在能力或背景需求的優先順序是什麼？

而建立信任的第一步，就是誠摯地交換彼此想法。分享你在找工作時注重的點，是薪酬待遇、地點、職涯前景，還是企業文化。當你談完自己對工作的想法，相信對方也會很樂意跟你聊聊對這份職務人選的看法。這些訊息可以讓你更加了解雙方的主、被動情況，進而增加在薪資談判上的籌碼。

技巧6：不要馬上說好

一般來說，核薪並不會在初次面談的過程中直接總結。很多時候是透過網路郵件或通知電話，也有可能在第二次的面談中提到。不論如何，當公司開出了任職薪資後，不管你是否接受，都建議給自己一段思考時間。

「請讓我回去思考一下。」、「請讓我與家人討論後再回覆。」這樣的回應並沒有不妥，即便對方開出的條件高於你的預期也不要見獵心喜的一口答應。因為在這個過程中，對方的態度仍然可以讓你獲得更多訊息。

▼《成就未來的你》的「談薪6大技巧」，讓你第一次談薪就上手。（圖／悅知文化提供）

▲《成就未來的你》。（圖／悅知文化提供）

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