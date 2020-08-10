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一人拿5份薪水！　斜槓青年分享：第一步先管理好你的「社群媒體」

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▲▼ 粉絲團叫賣就能賺大錢？掌握社群行銷的「微商」經濟正夯。（圖／pakutaso）

▲社交媒體已成為他人認識你的管道。（圖／pakutaso）

作者： 另維
摘自：《畢業就在夢想的路上，強大！》

【斜槓青年：怎樣一個人拿五份薪水】

社交媒體影響命運的時代

請繼續往下閱讀...

畢馬威終輪面試的前三天，我LinkedIn 的訪客記錄忽然多了兩個陌生人。
我點開一看，媽呀，畢馬威經理，畢馬威高級經理。
我的面試官！

我一直沒打理自己的LinkedIn 主頁，資訊亂七八糟，照片還是旅行美拍，此刻急忙想把主頁設置成僅自己可見，研究了半天，好像沒這功能。

我點擊經理們的主頁，西裝革履的頭貼，工作履歷和工作內容、學歷和職業技能，每一項都清清楚楚，還有各種前同事和老闆的評論。很絕望。
面試結束後的幾天，他們又來一次，我才想起我上回光顧著絕望，忘記趁機整理主頁了。
主頁還是毛坯房一般的老樣子，我也沒有再見過他們。

很長一段時間，我十分不服氣。
我簡歷準備得那麼好，他們又沒要求過LinkedIn，憑什麼三番五次來看簡歷上有的資訊？

後來我漸漸意識到，時代不一樣了。
社交媒體早已精分成各式各樣的生活工具，作為社會的一部分，履行著重要的職能。
是我還把它當消遣。
不肯付出，活該在上頭栽跟頭。

其實社交媒體影響錄取這件事，我早就見過。
寶寶萌大二時做校園工讀，在美國大學的錄取辦公室裡當櫃檯人員。
那一年新生錄取到最後階段，她送資料。走進錄取委員會的會議室，看見一群招生老師圍坐在電腦前刷Facebook。上班時間，嘻嘻哈哈。

她失望地想，你們在決定別人一生的命運啊！怎麼敢弄得跟玩一樣？！
她豎起耳朵一聽，馬上意識到，招生人員圍坐一圈刷Facebook，就是工作。
錄取只剩下最後幾個名額，人還很多，大家都是高中生，成績單和履歷大同小異，實在是難以選擇。於是老師們打開Facebook，輸入申請人的名字，一一觀看他們成績單和申請文書之外的模樣，邊看邊評論：「這些應該是她去年暑假在馬爾地夫做保護海龜志工的照片了，和她文書裡寫的一樣有趣—轉發了好多環境保護協會的文章，她真的是很喜歡海洋學—哇，還考了潛水證！」
「他的個人陳述寫得相當誠懇了，的確很關注政治，看他的主頁我以為我在看CNN 政治新聞—哈哈哈，頭貼都是在模仿歐巴馬的YES WE CAN ！—夢想是美國總統，wow，good luck ！」
「她的男朋友真可愛。」
「哦，我的上帝，他可真會罵人！—居然還公然炫耀自己在SAT考場上作弊成功？」
「……」

寶寶萌聽得心驚膽戰。
寒窗十二年，決定命運的時刻，已經半隻腳踏進夢想大學的校門了，居然就這麼被社交媒體上的幾句話影響了？而他們到死也不知道。
如果大學錄取能這麼做，研究生錄取呢？用人單位呢？男朋友的家人和朋友呢？相親對象呢？
……

那天晚上，寶寶萌在西拉法葉，我在西雅圖，我們開著視訊，一則一則討論她Facebook 上的哪些內容該留，哪些內容該刪。
是好些年前的事了。

如今，已經讀博士班的寶寶萌，LinkedIn 主頁的照片和文字全部一絲不苟，看樣子是每解鎖一項新技能和職業經歷，都會及時更新。呈現出的專業氣息，我看了都覺得真可靠，好想僱用。
她目睹一次別人的失誤，馬上轉化成自己的經驗值。往後的幾年社交媒體飛速發展，新平台層出不窮，她再也沒有在上頭放飛自我。

而我花了同樣的時間陪她選刪Facebook，只覺得事不關己，看了一場熱鬧，什麼也沒有悟到、學到。
生活的提示送上門來，我不肯思考消化、舉一反三，非要自己絆倒才肯長教訓。活該人生這條路，走得比別人慢許多。

社交媒體是你的另一張臉

其實我們的生活習慣早變了。

想瞭解一個陌生人，第一反應一定是看他的微博、刷他的朋友圈，然後自以為已經大致瞭解了此人。
既然我們每一天都在如此對待別人，面試官查我的LinkedIn，招生人員翻我的Facebook，又有什麼好震驚的呢？

社交媒體不是一日三餐，時代給了如此產物，你不喜歡，可以不享用。
但是一旦你用了，你所呈現的一切，都是你的另一張臉。
臉能減分，也能加分，全看你怎麼修飾它。

早兩年，騰訊體育招募NBA現場記者，號召我們現役記者轉發招聘啟事，加速傳播。
於是我收到許多問詢。
有個叫周亞當的男孩子，每天給我發私訊，每次一篇八百字作文，深情講述他對NBA從小到大的愛，中學蹺課看詹姆斯，大學人稱小柯瑞，連選研究生學校，都是為追尋克里夫蘭騎士。如今騰訊體育招募在當地的華人記者，簡直是為他而設的職業。
他學材料工程，簡歷上沒有新聞相關經歷。每天按時私訊，表明他勢在必得的決心，強調雖然沒經驗，但他篤信愛能戰勝一切。
我越同情，就越困擾。
我不過是幫忙轉簡歷，也無從得知這位陌生的周亞當到底對NBA瞭解幾分，能把賽事報導寫成什麼樣子，也不可能把這些抒情作文發給上司S姐。
我看著他用心良苦，想幫他說話，卻找不到能說的東西。
只好眼睜睜看著他夢寐以求的騎士隊現場記者證，發到了別人手上。

拿證的男孩叫冬詞，也是在學的工程碩士，也沒有新聞經歷，也是三天兩頭發私訊，說雖然沒經驗，但是真愛大過天。
冬詞多說了一句話。
「我平時真的挺喜歡看賽事報導的，看完了也忍不住自己說上兩句，都在這個微博上，寫了有五年多了吧，請您指正。」
我認真翻了翻，眼前一亮。
一萬多則微博，幾乎全都關於NBA。轉發賽事新聞和球員微博，會附上一則像模像樣的短評，也有不少長長的賽事感悟。
這是個自娛自樂式的籃球評論日報啊！
於是我轉發冬詞的簡歷的時候，也多說了一句。
「這位不是科班出身，但是是個體育部落客，他有個微博經營得挺用心的，裡面有好多他寫的球評和賽評，這是連結。」

冬詞做了現場記者之後，我問他：「扛得住工作壓力嗎？」
球賽晚上結束，結束之後有媒體室記者會，更衣室專訪，走完流程至少午夜十二點。
賽事報導要得急，稿子要連夜出。不少兼職記者興沖沖爭取到了機會，都受不了工作量，走了。
冬詞說：「我以前看球賽，看完也會刷點相關新聞，然後要求自己寫感悟，給自己的愛好來點當下記錄，老了之後看—這一套流程幾乎沒差，只是刷網路新聞變成了現場親自問問題，自娛自樂的碎碎念變成了寫給全國球迷的賽事報導—這工作我很習慣，很喜歡！謝謝另維小姐姐！」

原來，他那個微博，不僅證明了他對NBA的瞭解，給了他有話可說的履歷，更悄悄訓練了他的寫作習慣，讓他提前適應了工作節奏。
現場記者的微信群組裡，常有經驗豐富的科班記者切磋創作經驗，順便給一眾蝦兵蟹將開小灶。
冬詞偷偷問我：「我怎麼覺著某某哥對我格外上心來著，我可是從高中就捧著他寫的週刊長大的—最近感動得都要招架不住了，我是不是得表示點什麼？」
我說：「不是某某哥對你格外上心，是你寫的東西最多，方便他挑毛病，做Before&After 的進步對比，所以老拿你舉例子。」

冬詞獲得了最多的專業指點，報導和採訪的水準都突飛猛進。在陪他長大的籃球週刊上開了「現場記者二三事」專欄，微博認證「NBA騎士隊現場記者」，回國探親還被拉去報導中國國內賽事，妥妥的正式員工待遇。

他碩士畢業的時候，面前已經鋪好了兩條人生路—工程師或者體育記者，讓他糾結了好一陣。
他如今在知乎也是認證用戶了，夜裡是NBA記者的工程師，回答「做斜槓青年是一種怎樣的感覺？」

冬詞和周亞當都有微博。
冬詞用心經營的微博給他開闢了一條嶄新的人生路，周亞當的微博我也看了。
畢業於復旦大學，頭貼還是復旦的畢業紅毯合影。
再往下翻，就令人一言難盡了。

▲▼ 。（

★本文經高寶出版社授權，摘自《畢業就在夢想的路上，強大！》。

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