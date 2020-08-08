保證面試機會！　北科大攜手台積電推「半導體設備產業學程」

▲北科大攜手台積電合作推出「半導體設備工程產業學程」。（圖／台北科技大學提供，同下）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學與台積電日前正式簽署合作備忘錄，雙方將於109學年度合作推出「半導體設備工程產業學程」，開放全校學生申請，學程修畢者將有機會優先獲得台積電的實習及面試機會。

北科大校長王錫福表示，此學程針對半導體領域，培養學生具備電路與機件結構、感測與真空技術、機電整合與自動化應用的核心能力，提供學生更完善、更紮實的學習地圖，同時也落實本校「產學研合作一條龍」的教學制度，讓修課學生有機會到台積電實習、應徵，與業界需求無縫接軌，發揮學用合一最佳效益。

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北科大教務長楊士萱表示，「半導體設備工程產業學程」共計48學分，包含12門必修課程及8門選修課程，選修課程至少須修習4門，課程陣容分為三大類別，半導體製造關鍵學能、先進設備技術基礎學能及先進設備技術進階學能。完成學程的同學將獲得北科大與台積電共同核發的學程修畢證書，也可望進入台積電實習，並保證正式職缺的面試機會。

北科大也說，除了課堂交流，台積電更提供北科大修課同學參訪及實習機會。透過6月參訪台積電創新館及數家台積電合作廠商，同學們親眼看到半導體相關設備及作業流程，更了解產業實作面的技術與挑戰。其中已有六位修課表現優異的同學自今年7月起至台積電實習。



