桃園男吸毒剁媽媽頭顱扔下12F「改判無罪」　法官：當時藥效最強

圖文／鏡週刊

桃園市梁姓男子2018年砍母親37刀致死，並剁下母親頭顱由12樓往下丟到社區中庭，一審遭判無期徒刑，上訴2審後，梁男辯稱當時吸毒喝酒，不知發生何事，二審合議庭審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲認定當時梁男說的是真的，因案發時是梁男吸的毒藥效發作最強時刻，今(20日)改判他無罪，停止羈押，責付給桃園市衛生局帶回，引起輿論譁然。

由於高等法院院長李彥文深獲司法院長許宗力賞識，繼許宗力的愛將高院官長邱忠義本月升任最高法院法官後，李彥文也可望在11月升任懲戒法院院長，在此人事關鍵時刻出現此判決，面對罵聲不斷，高院特罕見舉行2次記者會說明，今天上午宣判後，中午12時由副發言人王屏夏舉行記者說明會，隨後於下午1點20分，再由行政庭長洪于智舉行第2次記者會滅火。

高院今上午改判梁男無罪，也認為他應無再犯的可能，但仍採取補救措施，高院合議庭認為，應對梁男施以相當的治療，責付給桃園市政府衛生局，以維護社會安全，桃園市政府衛生局人員已在下午3時許，將梁男帶回桃園，面對媒體問他會不會再吸毒，梁男雙方合十說謝謝。

高院合議庭指出，梁男殺害其直系血親尊親屬的犯行，依卷內證人證言、證據，及扣案之開山刀，已足以認定確有其事，但梁男說自己於案發前有施用安非他命毒品，辦案人員於案發後逮捕梁男採集尿液、毛髮送驗結果，發現除安非他命類外，也包含丙酮類等多項毒品，法官認為，這可證明梁男平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

二審法官認為，依梁男三姐、住戶鄰居及社區保全證言，可認他與媽媽並無何怨隙或金錢糾葛，沒有殺害媽媽的動機，此外，經法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，梁男於犯案時是處在卡西酮類物質作用最强的期間，導致欠缺辨識行為能力。

判決書指出，依《刑法》第19條第1項規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法之能力者，不罰，法官認為，案發時被告是處於卡西酮類物質毒品作用最强期間，致其已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，應判決無罪。

此案是2018年10月17日晚間6時許，34歲的梁姓男子在桃園市住處與66歲的媽媽發生衝突，梁男到廚房拿菜刀追著母親猛砍，梁母頭部被重砍10刀、雙臂及胸、腹27刀，被害人因此休克死亡，死者的頭手還被砍下，頭還被丟到屋外，一審梁男遭重判無期徒刑，二審改判無罪；仍可上訴。

對於罵聲不斷，司法院表示，此案仍可上訴，基於尊重審判獨立，避免影響審判，對於仍可上訴、尚未確定案件的判決不便評論，但會本於司法行政職責，繼續與各機關合作處理精障者犯罪問題，補強社會安全網，降低社會恐慌。

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