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遠雄人壽形象廣告最新力作　邀請新世代佼佼者入鏡

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【企劃特輯】

年輕世代擁有明確的想法，勇於挑戰目標的生活型態，充分展現沒在怕的自信，與遠雄人壽近年傳遞的「做自己的英雄」的品牌主張相呼應。遠雄人壽關注年輕族群，除了創新設計適合年輕人的高保障商品，提供一個揮灑創意的金險獎築夢場域，也在最新形象廣告中，透過新生代翹楚專注自我超越、堅持理想的信念，向年輕人傳遞「沒在怕的 自信」勵志精神。

▼遠雄人壽支持運動選手及藝文創意家，鼓勵大家堅持到底，終能攀向巔峰。

 

請繼續往下閱讀...

遠雄人壽最新形象廣告「沒在怕的 自信」，上線首週即在網路創下近兩百萬點閱，勵志精神備受好評。影片力邀年輕世代深具影響力的佼佼者-攀岩國手李虹瑩及紙藝神手鍾凱翔，主要感於他們永不放棄、努力前進的精神。台灣第一的攀岩選手李虹瑩，外表看似溫柔內斂，在面對最熱愛的攀岩時，立刻展現出無比的勇敢與堅定。「我專注在自我超越，比賽只是一個過程，不斷成長才是我的畢生追求。」李虹瑩將此人生信念投注在攀岩時要面對各種考驗，持續貫徹了16年，一路走來雖然艱辛但始終不放棄，對她來說「自信不只是攀向高峰的野心，更是突破逆境的韌性。」今年國內外因受到疫情影響，遠雄人壽適時推出這一支以「勇敢」為起點，用「堅持」的精神突破萬難的影片，期許能為理想無所畏懼，像漣漪般成為社會中的正能量。

▲攀岩國手李虹瑩運動生涯雖艱辛但始終不放棄，對她來說「自信不只是攀向高峰的野心，更是突破逆境的韌性。」

愛好昆蟲與動物的藝術家鍾凱翔，從國小開始折紙，持續澆灌熱情在喜愛的事物上。年紀輕輕就已立定目標，相信成功別無他法，就是著手實踐，一張張平凡無奇的瓦楞紙，在鍾凱翔巧手下，幻化成各式各樣的獨特新生命。「創作是我和世界相處的過程。」從形塑擬真昆蟲到為創作物賦予靈魂，鍾凱翔認為「比起害怕失敗，一直停留在原地更可怕。」 他不斷突破框架與超越限制，把簡單的事做到不簡單，用沒在怕的自信跨越每一個坎，就如同遠雄人壽，不管遇到任何艱困阻礙，一直默默努力，堅定為守護台灣每個家庭全力奮鬥。

▼新生代藝術家鍾凱翔勇於挑戰自我及獨有自信讓人難忘。

兩位主角充滿正向能量的人生態度，是遠雄人壽對年輕世代的肯定與期待，也藉由系列形象廣告支持運動選手及藝文創意家，鼓勵大家堅持到底，終能攀向巔峰。身為保戶的最佳夥伴，遠雄人壽長期用心耕耘，致力傳遞品牌核心價值的深度溝通，藉由系列形象廣告，具體支持年輕世代「做自己的英雄」，力挺每一個勇敢踏出同溫層的年輕人，相信只要不放棄，總有一天能攀向高峰、做自己的英雄。

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