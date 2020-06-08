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力挺醫護！遠雄人壽「連續3個月」舉辦25場公益捐血　傳遞正能量

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▲▼遠雄人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

遠雄人壽表示，與醫護人員站在一起，面對疫情挺身而出，自5月起連續3個月於全台舉辦25場公益捐血活動，愛心接力不間斷，廣邀員工、保戶、大眾挺身而出，一起用熱血傳遞愛與健康正能量。

堅守回饋社會的使命精神，體察社會現況及弱勢所需，遠雄人壽持續推動「喘口氣，給力」公益喘息服務，給予家庭照顧者最需要的喘息支援。

為幫助更多家照者獲得實質身心照護，並成立同儕支持團體，協助與社會接軌，遠雄人壽今年擴大關懷地區與活動規模，包括戲劇工作坊8月起將在北中南三地舉辦課程暨成果表演活動，同步邀請志工出團服務陪伴。

無障礙接送服務方面則與台灣大車隊合作，提供家照家庭就醫復健往返接送，提供逾3200小時喘息支持人力時數，全面守護照顧者與被照顧者。

此外，遠雄人壽表示，也持續開發多元醫療險，如短年期癌症險與失能險，補強人生風險缺口；長年期醫療保險則持續推出帳戶型，倍數型，還本型，實支實付型等，以滿足消費者對醫療險質與量的需求，從罹病初期、住院治療期到出院療養期面面俱到，讓保戶面對突如其來的疾病或意外風險可獲得全面的照顧，透過完整商品線給予最堅實強大的醫療防護罩。

遠雄人壽表示，除了透過全方位保險商品守護大眾，遠雄金融中心每年點燈響應支持「世界血友病日」、「世界早產兒日」、「世界關懷自閉症日」等國際性公益活動，傳遞對罕病族群的關懷，並持續藉由第一線展業同仁向每一位客戶傳遞高保障的重要性。

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