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醫療用血需求要7000袋！遠雄人壽號召民眾一起來捐血　減緩缺血衝擊

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▲遠雄人壽總經理趙學欣（前右四）親赴桃園支持「熱血一夏，就是愛分享」捐血活動。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽總經理趙學欣（前右四）親赴桃園支持「熱血一夏，就是愛分享」捐血活動。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

遠雄人壽長期關注國人健康照護，連續5年發起「熱血一夏，就是愛分享」捐血活動，今年5月起跑已全台舉辦15場、募集超過千袋熱血，7月持續舉辦10場，後疫情時代活動解封，邀集大眾加入「我捐血，我就讚」行列，以實際行動承擔醫療體系後援、支持醫護。

遠雄人壽表示，上半年疫情影響民眾外出捐血意願，許多公司團體也取消捐血活動，導致全台血庫存量偏低，遠雄覺察需求，擴大投注企業資源，並結合志工獎勵，號召內外勤同仁擔任公益捐血服務志工，期待透過熱血袋袋相傳，蓄積更多回饋社會的公益能量。

台灣捐血率世界第一，但一天醫療用血需求也高達6、7000袋。根據台灣血液基金會調查，6月是全年募血量最低的月份，暑假又是用血高峰，因此遠雄人壽認為，每年5至7月舉辦捐血活動，適逢今年血液庫存緊張，從北到南、從東到西、從本島到離島，全省走透透，鼓勵國人挽袖捐血，減緩缺血衝擊。

遠雄人壽表示，今年活動尤其受到業務單位支持，有外勤志工自願從台北一路遠道新竹、高雄、花蓮擔任捐血活動志工，更有1人報名6場，無私奉獻；民眾的回饋更是動人，有位銀髮伯伯持續捐血，在活動中創下捐血百次紀錄，也有民眾非常熱情看待，特意活動前提早半小時到場等候，只為搶捐血頭香，不僅打造公益相挺的企業文化，也對社會產生正向影響力。

遠雄人壽呼籲，個人或周遭親友都可能面臨身體出狀況需要輸血的時刻，捐血是最簡易可行的助人方式，定期捐血還能促進血液新陳代謝，公益助人又能傳遞健康，這也是遠雄人壽持續舉辦捐血活動的主因。

遠雄人壽「熱血一夏，就是愛分享」捐血活動倒數1個月，將巡迴二輪至台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、花蓮及台東舉行，為鼓勵參與，現場提供捐血成功者台灣小農契作的無毒「黑豆茶禮盒」及特製防疫「熊熊口罩套」。

 
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