疫情解禁彌補「不能出國玩的心情」！保險業者：國內旅遊也要準備旅平險

▲不能出國旅行，多數民眾選擇國內走走。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，交通部觀光局將於7月1日起推出一系列安心旅遊國旅補助方案，不少民眾也開始計畫離島行程，彌補「不能出國玩」的心情。不過，遠雄人壽提醒，民眾出遊除了維護自身健康，一定要提前投保旅遊平安險，讓旅遊全程都有完善保障，把不可預測的風險降到最低。

遠雄人壽表示，根據統計，台灣民眾壽險保額平均不到60萬元，若出遊不幸發生意外，恐無法支撐後續家庭經濟，因此出遊還是要提前投保旅平險。

以遠雄人壽網路投保「國內旅平險」來看，保障範圍包括意外身故、意外失能及傷害醫療，如3天2夜的花東旅遊，保費不到一杯咖啡錢，就能獲得百萬元基本身故保額與10萬元傷害醫療保障，低保費立即獲得高保障，最高可投保意外身故或失能保額1500萬元，最長可連續投保30天。

此外，遠雄人壽也提到，利用網路投保旅平險除了快速投保，還可彈性選擇保障期間，建議從家門出發後，即為保險始期，直到旅程結束回到家中為保險終期。若擔心途中行程調整或延誤，還可拉長投保天數；若因天災致旅行行程延誤或取消，將提供保戶融通變更旅平險保障期間，並由專人服務。

▲無論選擇何種旅行，一定要準備好旅平險。（圖／pakutaso，示意圖）