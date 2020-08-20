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當民眾黨「精神領袖」遭嘲弄　陳佩琪怨：難道我如此不堪又不識大體？

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▲▼陳佩琪出席柯文哲行動競選總部趴趴GO饒河夜市站。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，引發各界討論。對此，陳佩琪20日表示，被「精神領袖」四個字嘲弄數天之久，也解釋為什麼會說出有琪粉的原因，並對此向外界道歉。

陳佩琪表示，自己因為「精神領袖」這四個字被人嘲弄數天之久，在醫院工作的人都知道，內部開會，常有與會者神來一筆，提出一些天馬行空的想法和建議，從沒仔細考慮醫院的人力和財力，所以說這種沒定論的討論過程是不可外流，當然若決定做了，就得昭告天下，醫療是這樣，政治也該如此，我個人是絕對贊同先生說的「政治要公開透明」，但不包括還沒下定論的討論過程吧！

陳佩琪抱怨，一個討論過程，卻被黑成「後宮干政」、把黨當成「家天下」，被酸「走了一個，又來一個」，「我是如此不堪又如此不識大體？」她強調，柯粉不是黨部的組織，也和市府無關，他們就是單純的從2014年支持到2018年，又跟著我們到2020的柯粉而已，跟他們碰面吃個飯，當面說聲「謝謝您們」，是有如此不堪惡劣到令人生厭？

陳佩琪表示，曾說過有「琪粉」，是因為先生跟說「柯粉」裡也有很多人喜歡妳，於是自創一個「琪粉」，但是不該如此自傲，也對外界表示道歉，保證以後不會再說！

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