　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再批柯文哲「拿內鬥模糊焦點」　簡舒培拿公文回擊：早告發圖利

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2016年解除北捷信義安和站聯開案建商開闢周邊道路義務，遭議員質疑涉嫌圖利建商；台北市長柯文哲將時任副市長、監委陳景峻送辦後，遭到對方回批「政治操作」，然而柯文哲卻說是北市議員簡舒培要求移送、「是民進黨內鬥」。對此，簡舒培20日拿出公文還原過程，強調當初是柯文哲蓋的章，因此她也於1月22日向地檢署告發柯文哲涉及圖利。

簡舒培20日受訪時提到，她日前接到媒體電話，詢問關於兩周前市府移送陳景峻，是因為她去年11月總質詢總質詢信義安和聯開案免除建商開闢道路責任，涉嫌圖利建商；她當時回應，這是她今年1月總質詢時，要求北市府要兌現質詢，把這件事情的同仁全部移送法辦。

簡舒培表示，後來回覆公文也寫說今年1月已經將整個案子移送了，但她並不曉得移送對象是誰，只知道從基層承辦一路之間的長官簽核，有柯文哲的章。

簡舒培說，北市府副市長黃珊珊和北市副市長彭振聲後來都曾到她的辦公室，分別告知說這案子的決行者是陳景峻，但她在公文上看到柯文哲的章，沒有辦法得知是誰決行，且市府公文裡面根本沒有陳景峻的名字，要怎麼放消息？

簡舒培指出，後來她去問媒體，這個事情應該只有四個單位知道，一個是業務處捷運局建管處，還有移送的政風處，以及市府高層，只有這四個單位知道，是誰放的消息？而對方回應不是業務單位，所以就是政風處或府高層，放話的是柯文哲市府團隊，消費柯文哲前部屬陳景峻來挽救聲量，嫁禍給她說是民進黨內鬥。

簡舒培強調，「市長，你知道陳景峻當議員時，我還只有國小嗎？簡舒培根陳景峻內鬥，到底是你太看得起簡舒培，還是看不起陳景峻？你也太誇張了吧！要操作也要有邏輯好不好？這兩個人要勢均力敵，這兩個人懸殊有點多。」不要搞太瞎的劇本，這劇本從頭到尾都是市政府高層送出來的，「不要把台灣人當白痴，不要以為你說的就算了。」

最後，簡舒培表示，如果柯文哲要以內鬥來模糊焦點，真是打錯主意了，因為她告發的是市長公文專簽上署名的人「柯文哲」。奉勸柯文哲心存善念，不要放在嘴巴上，要放在心上，用內鬥假消息來混淆外界對市府官員涉有不法焦點，也以希望藉此拯救低迷的聲量，真的黔驢技窮，拙劣的政治操作只是在做困獸之鬥，「柯伯寡恩一直都在，不是敗選才會出現。」

▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／通緝康友-KY董座！黃文烈掏空7億疑逃星國　時效達37
女兵通過海軍UOU水械專長訓　金龍徽章「直接釘入」胸膛
勞工運動大老性侵女秘書「怪妳長太漂亮」　判刑結果出爐
彰化無症狀確診者改口：2天前有咳嗽！陳時中「這句話蠻嚴重」疑
影／邊開車吵架…轎車飆速自撞畫面曝！25歲妻當場死亡
24歲妹獻第1次爆血裂開！富二代男友送她急診…醫一看真相超綠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中要求政風查彰化　政院：支持衛福部了解相關程序

外交部：一索、一中原則　聽起來一樣可笑而荒謬

影／王定宇考察東沙島「飛機沒降落就錄影上傳FB」　藍委：恐觸《要塞堡壘地帶法》

侯友宜肯定彰化衛生局：揭發「無症狀確診者很多」入境成漏洞

彰化要求無症狀者「自行」至醫院篩檢　廖泰翔揭露2大關鍵問題

《中選會組織法》修正草案出爐　政黨補助金將改由內政部辦理

再批柯文哲「拿內鬥模糊焦點」　簡舒培拿公文回擊：早告發圖利

4年內完成7500公里自行車道　交通部：時速15公里體驗台灣之美

考察東沙島遭控洩露機密　陳玉珍反擊：王定宇當年考察錄影還發臉書

彰化自檢無症狀者惹議　蘇貞昌：應維持一致性作法

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

陳時中要求政風查彰化　政院：支持衛福部了解相關程序

外交部：一索、一中原則　聽起來一樣可笑而荒謬

影／王定宇考察東沙島「飛機沒降落就錄影上傳FB」　藍委：恐觸《要塞堡壘地帶法》

侯友宜肯定彰化衛生局：揭發「無症狀確診者很多」入境成漏洞

彰化要求無症狀者「自行」至醫院篩檢　廖泰翔揭露2大關鍵問題

《中選會組織法》修正草案出爐　政黨補助金將改由內政部辦理

再批柯文哲「拿內鬥模糊焦點」　簡舒培拿公文回擊：早告發圖利

4年內完成7500公里自行車道　交通部：時速15公里體驗台灣之美

考察東沙島遭控洩露機密　陳玉珍反擊：王定宇當年考察錄影還發臉書

彰化自檢無症狀者惹議　蘇貞昌：應維持一致性作法

10歲愛犬陪坐禮車「出嫁到婆家」　準爸爸暖舉感動上千網

又一燒腦神片！《尼羅河謀殺案》預告曝光　蓋兒加朵「甜吻艾米漢默」閃爆

髒小貓在路邊遊蕩停車撈回　一年後「仙氣大眼」驚艷夫妻！

陳時中要求政風查彰化　政院：支持衛福部了解相關程序

外交部：一索、一中原則　聽起來一樣可笑而荒謬

林書豪接受陸媒專訪　認若重返CBA「肯定打得比第一年好」

搶救花防部士兵畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

中央黨校開除蔡霞黨籍　強調「黨校姓黨」記取教訓

大貨車疲勞駕駛國道撞2警奪3命！老闆+調度副理同負過失致死罪...下場出爐

宜蘭48株垂榕罹「樹癌」　縣府緊急移除並土壤燻蒸防擴散

政治熱門新聞

獨／選前才流產！助孕名醫曝李眉蓁：吃盡所有苦頭

黃敏惠陷論文門！嘉大深夜還原真相

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲情節嚴重」

彰化少年若沒採檢　游淑慧驚爆可怕後果

王金平接海基會董事長？　幕僚低調不回應

快訊／蔡英文辦公室主任詹志宏接海基會秘書長

藍營：王金平不會接海基會董事

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷

王金平傳掌海基會？　總統府：蔡英文還在研議人選

防疫神話被戳破？　江啟臣轟衛福部：解決發現問題的人

可連香港看愛奇藝！NCC：不需翻牆

LIVE／共機在台上空演習侵門踏戶？　蔡英文最新回應

李眉蓁論文吹哨人盯上嘉市長　黃敏惠回應了

更多熱門

相關新聞

入境普篩否？順時中？逆時中？

入境普篩否？順時中？逆時中？

民眾黨在高雄市長補選一役慘敗，擔任吳益政競選總幹事的蔡壁如請辭組織部召集人獲准。未料民眾黨內憂不斷，前台北市副市長、現任監委陳景峻因北捷信義安和站聯開案被法辦。陳景峻強調，自己僅是職務代理人，不應政治操作。柯文哲則反駁，是綠議員簡舒培要求移送，「是民進黨內鬥」。《雲端最前線》20日邀請台北市議員王世堅、國民黨中評委朱挺玗、民眾黨公關長吳怡萱以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

治喪會議　柯文哲詢問籌建「李登輝圖書館」

治喪會議　柯文哲詢問籌建「李登輝圖書館」

民眾黨發言人：蔡壁如已盡心盡力

民眾黨發言人：蔡壁如已盡心盡力

旅館不收檢疫者？柯文哲回應了！

旅館不收檢疫者？柯文哲回應了！

陳景峻涉弊遭移送　廉政署回應

陳景峻涉弊遭移送　廉政署回應

關鍵字：

簡舒培柯文哲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

12星座這些舉動就是討厭你

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面