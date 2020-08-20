再批柯文哲「拿內鬥模糊焦點」　簡舒培拿公文回擊：早告發圖利





▲台北市議員簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2016年解除北捷信義安和站聯開案建商開闢周邊道路義務，遭議員質疑涉嫌圖利建商；台北市長柯文哲將時任副市長、監委陳景峻送辦後，遭到對方回批「政治操作」，然而柯文哲卻說是北市議員簡舒培要求移送、「是民進黨內鬥」。對此，簡舒培20日拿出公文還原過程，強調當初是柯文哲蓋的章，因此她也於1月22日向地檢署告發柯文哲涉及圖利。

簡舒培20日受訪時提到，她日前接到媒體電話，詢問關於兩周前市府移送陳景峻，是因為她去年11月總質詢總質詢信義安和聯開案免除建商開闢道路責任，涉嫌圖利建商；她當時回應，這是她今年1月總質詢時，要求北市府要兌現質詢，把這件事情的同仁全部移送法辦。

簡舒培表示，後來回覆公文也寫說今年1月已經將整個案子移送了，但她並不曉得移送對象是誰，只知道從基層承辦一路之間的長官簽核，有柯文哲的章。

簡舒培說，北市府副市長黃珊珊和北市副市長彭振聲後來都曾到她的辦公室，分別告知說這案子的決行者是陳景峻，但她在公文上看到柯文哲的章，沒有辦法得知是誰決行，且市府公文裡面根本沒有陳景峻的名字，要怎麼放消息？

簡舒培指出，後來她去問媒體，這個事情應該只有四個單位知道，一個是業務處捷運局建管處，還有移送的政風處，以及市府高層，只有這四個單位知道，是誰放的消息？而對方回應不是業務單位，所以就是政風處或府高層，放話的是柯文哲市府團隊，消費柯文哲前部屬陳景峻來挽救聲量，嫁禍給她說是民進黨內鬥。

簡舒培強調，「市長，你知道陳景峻當議員時，我還只有國小嗎？簡舒培根陳景峻內鬥，到底是你太看得起簡舒培，還是看不起陳景峻？你也太誇張了吧！要操作也要有邏輯好不好？這兩個人要勢均力敵，這兩個人懸殊有點多。」不要搞太瞎的劇本，這劇本從頭到尾都是市政府高層送出來的，「不要把台灣人當白痴，不要以為你說的就算了。」

最後，簡舒培表示，如果柯文哲要以內鬥來模糊焦點，真是打錯主意了，因為她告發的是市長公文專簽上署名的人「柯文哲」。奉勸柯文哲心存善念，不要放在嘴巴上，要放在心上，用內鬥假消息來混淆外界對市府官員涉有不法焦點，也以希望藉此拯救低迷的聲量，真的黔驢技窮，拙劣的政治操作只是在做困獸之鬥，「柯伯寡恩一直都在，不是敗選才會出現。」

▼簡舒培提及，她在1月就已經告發柯文哲圖利。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）