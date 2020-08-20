全球受疫情衝擊停課　柯文哲自爆：兒子要讀東京大學也受影響





▲柯文哲參加2020台北後疫情時代智慧教育新生活論壇。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市教育局20日舉辦「2020台北後疫情時代智慧教育新生活論壇」，台北市長柯文哲致詞時提到，新冠肺炎疫情到現在，台灣在教育方面表現最成功的就是「沒有關校」，像他的兒子今年本來要去日本讀東京大學，結果也受到疫情影響，沒有入學。

柯文哲20日致詞時表示，後疫情時代使生活的每一個層面都受到影響，教育也不能例外，很多人都在問，這個疫情到底會有多久？坦白講到現在還看不出來。

柯文哲說，疫情到現在，台灣在教育上面表現最成功的是沒有「關校」，聽說全世界沒有關校只有台灣、瑞典等國家，本來自己兒子今年要去日本唸書，但東京大學今年受疫情影響，沒有辦理入學。台灣是全世界少數還可以維持教育體系正常上課的國家，還被CNN評選為世界四大防疫成功的國家，分別是台灣、冰島、德國跟南韓。

柯文哲指出，在疫情衝擊下，北市持續打造優質教育、智慧教育。從2018年開始，北市府花了16億元，讓236個學校校園有光纖網路，每個教室都有Free-wifi、internet的有線插座。國小三年級以上，都有行動裝置，市府一直在思考軟體要如何進步？於是教育局也成立了10所自造教育及科技中心，並推動「行動學習 智慧教學」方案，AI教師培訓計畫。

柯文哲表示，北市全力推動的酷課雲，目前從國小到國高中累計線上教學影片共計1萬1064部，坦白講疫情之前瀏覽率並不高，但從今年二月起，隨著疫情漸趨嚴峻，瀏覽量已超過3000萬次點閱率，今年市府將繼續推動人工智慧的相關課程。

柯文哲提到，台北市的圖書館有781萬冊的實體圖書，不過目前已經累積46萬冊的電子書，市府的政策是在未來的時間繼續推廣電子書，讓借閱、倉儲成本下降，讓這些智慧教育可以在更加落實。

另外，柯文哲說，市府在三倍券產業振興政策，針對學生提出加碼，希望加速數位轉型，結果發現各學校存在明顯數位落差，最後決定用北一女做為台北市政府建構數位生態系統的示範學校。從今年開始會全面採用學雜費線上繳款等系統，把整個台北市的智慧校園數位化，重新升級。

►振興一下我們的美麗