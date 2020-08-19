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美神盾驅逐艦通過台灣海峽　解放軍：海空兵力全程跟蹤監視！

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▲▼美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）。（圖／翻攝美國海軍）

▲美軍驅逐鑑「馬斯廷號」日前通過台灣海峽。（圖／翻攝美國海軍）

記者蔡紹堅／綜合報導

美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）18日通過台灣海峽，期間沿著海峽中線接近大陸方航行，逼近大陸海岸線。對此，解放軍東部戰區發言人空軍大校張春暉19日表示，馬斯廷號通行期間，東部戰區動員了海空兵力全程進行跟蹤監視，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

▼解放軍東部戰區近日在台灣海峽兩端進行演習。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

張春暉指出，馬斯廷號驅逐艦穿航台灣海峽，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟踪監視。

張春暉提到，近來，美在涉台問題上消極動作不斷，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定，「我們正告有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的。」

張春暉強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

據了解，馬斯廷號18日現身在馬祖東引島東南方海域，沿著海峽中線靠近大陸方航行通過台灣海峽，後方緊跟著解放軍052D飛彈驅逐艦「南京號」。

▼解放軍東部戰區在演習中動員了多軍種。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

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