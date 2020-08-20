館長陪4歲兒複診！曝X光片「腿骨變2截」超離譜　網喊痛：不是普通骨折

▲館長帶4歲兒子複診看骨折的地方。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長陳之漢7月25日晚間訓練直播時，接到一通電話大喊「蛤！？」隨即中斷直播，並於隔日凌晨3點在臉書上透露，兒子因為在公園玩耍，意外被人踩斷腿，之後直播更是哽咽落淚，心疼小孩整晚邊哭邊睡，滿滿的父愛讓不少人動容。今（20）日館長帶兒子複診，曝光X光片的照片，讓網友隔著螢幕都喊痛「這斷的也太離譜了吧！」

館長20日上午10點多在粉絲專頁「飆捍」貼文，僅簡單交待「複診」，並貼出多張照片，也曝光兒子的X光片畫面，只見小孩子的小腿骨從中間斜斜地斷開，直接斷成兩截。光是畫面就讓網友紛紛喊痛，「天啊！痛死了，原來那麼嚴重，我自己也有小孩，好心疼」、「感覺比我車禍骨折還嚴重」、「當初還以為只是普通骨折，這斷的也太離譜了吧！」

請繼續往下閱讀...

▲X光片照片曝光，骨折程度相當嚴重。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

本站日前曾報導《4歲兒斷腿挨酸報應 館長更加確定「一件事」：誰心比你們髒》，館長27日邊訓練邊提到小孩傷勢，說兒子現階段不用打針、開刀，只需要休養3到6個月讓骨頭自行癒合，之後也會繼續就診，聽聽醫生怎麼說，「生病就是休息」；他也說事發之後陸續收到許多親友關心，孩子身邊隨時都有人陪伴，不勞煩酸民們費心。