玩交友軟體忍不住「肉搜」！　向妹子自爆秒被拒...網搖頭：太菜

▲許多人會利用交友軟體來認識新對象。（圖／pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

隨著通訊軟體越來越發達，許多人會利用交友軟體來尋找另一半，一名男網友指出，每次認識新對象時，「就會有股衝動，想要認識的更多，什麼本名、FB、IG，甚至更深入的東西都被我挖出來」，但礙於自己是個憋不住話的人，向對方坦承後，被認為是「死變態」，令他煩惱，「該怎麼改掉這個壞習慣？」

原PO在PTT發文，在交友軟體上遇到心儀的對象，就會忍不住「肉搜」對方，「許多隱私以及更深入的東西，都會被我挖出來」，但每次肉搜完之後，內心又會有種窺探他人隱私的罪惡感，「加上我又是一個不怎麼憋的（得）住話的人，於是就會大自爆」。

請繼續往下閱讀...





▲為了想更認識對方，原PO會上網肉搜對方的個人資料。（圖／pakutaso）

自爆後，對方就會覺得這個人是死變態，於是就漸漸的不再聯繫，「而且這種事情不是一次兩次，已經無數次了」。他崩潰直呼，「到底要怎樣才能改掉這個壞習慣啊，怎樣才可以剁手不再深入調查啊？」

網友們看完後紛紛留言，「為什麼要用肉搜的？透過聊天問不行嗎？才剛認識就去肉搜對方，真的很可怕」、「應該是你太閒了吧，讓自己忙一點，就沒有空去肉搜了」、「你只適合和初音未來結婚啊」、「你還是單身對社會比較安全」、「有時候進度還沒到，不要知道太多」、「安眠書店即（既）視感」、「如果技巧很厲害的話，可以進調查單位工作」。

▲多數網友認為，想更了解對方可以，但是不需要說出來，這樣只會被當成變態。（圖／pakutaso）

也有許多網友認為，搜尋可以，但是不需要說出口，「其實我也會，但正常人不會講」、「你可以肉搜，但不要自爆啊」、「肉搜可以，講出來就是死變態」、「我也會肉搜啊，只是你幹嘛傻到說出來」、「你不要跟對方說啊，這樣很恐怖耶」、「有這舉動又自爆，太菜」。

原PO也在留言處回應，「也不是會有什麼害怕未知還是什麼落差，單純想多瞭解對方一些，但是不帶有任何目的性的；感覺自己是有能力找到，那好像不去看看就有點心癢癢的感覺，如果中途找不太到，又會更激發自己查找的念頭，就像挑戰自我的感覺一樣」。