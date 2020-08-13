網紅開箱「小米10至尊紀念版」　影片搶先洩出GG…秒背近3000萬違約金！

▲科技類網紅開箱小米最新款手機。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科技數碼類網紅「beautiful科技」日前發佈影片，提前洩露了的新品「小米10至尊紀念版」，將面臨100萬美元（約新台幣2940萬元）的違約賠償。對此，該網紅的母親接受採訪時，扛下所有責任，「是我不小心發的。」

據《紅星新聞》報導，「（影片）是我不小心發出去的，我不懂，我看到我兒子電腦上這個東西，我不知道他要發哪裡的，我就發在那個群裡去了，是我不小心發的。」網紅母親回應，她和兒子共用一台電腦，不小心將影片發到了關注科技數碼領域的QQ群裡。

當記者問及100萬美元的違約款是否屬實時，她稱，「因為我確實不知道這個問題的嚴重性，不知道我兒子跟小米公司簽了保密協議，現在我兒子跟我講了，我正在積極地讓他們刪掉。」

目前，該網紅的帳號均沒有相關洩露新品的影片，但有部分關注科技數碼的網友仍在發佈該影片。

▲他哀求網友刪除影片。（圖／翻攝自微博）

據網傳一圖片顯示，在某網友發出的洩露小米新品影片下，「beautiful科技」在下方跟帖稱，「請問可以刪除小米的微博嗎，求求你了，求求你了。」目前，該網友的頁面已無相關影片。

當問到目前和小米方的溝通情況時，「beautiful科技」母親表示，她現在正在跟公司（小米）聯繫。對此，小米的相關人士透露，這件事情小米內部已經有相關部門介入了，由他們來處理。

此前，小米創辦人雷軍11日於北京總部小米科技園舉辦小米十周年主題演講，同時正式發表十周年旗艦小米10至尊紀念版；此一新機更在專業相機評測網站DXOMARK以相機總分130分奪得冠軍；「小米10至尊紀念版」起價為5,299元人民幣（約台幣2.2萬元）。

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