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社福轉型！數位化公益基金會平台揪眾人拚行銷　愛心「動資動資」不間斷

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▲▼社福,數位化,行銷,勝慈社會福利基金會。（圖／名緯廣告提供）

▲創新的社福團體－財團法人台北市勝慈社會福利基金會13日於松山文創園區舉辦成立記者會暨公益聯展。

圖、文／財團法人台北市勝慈社會福利基金會提供

隨著時代的轉變，社福團體也必須透過數位轉型才能吸睛獲得資源。創新的社福團體－財團法人台北市勝慈社會福利基金會13日於松山文創園區舉辦成立記者會暨公益聯展。該基金會以協助社福團體運用「數位行銷」資源為目標，成立「數位化公益網路平台」，讓社福團體透過數位轉型而永續經營。同時，也透過數位行銷方式，讓企業能關注並瞭解社福團體的需求，進而協助企業與社福團體媒合，完成企業CSR志業。此舉受民意代表及工商各界共襄盛舉，包括立法委員蔡適應、國教署署長彭富源、高教司長朱俊彰及多位企業界貴賓皆到場支持。

勝慈社會福利基金會創會董事長林上紘表示：「希望透過『社福數位化』吸引更多的年輕熱血加入並引起共鳴，讓更多社福團體能被大眾瞭解。透過勝慈來參與整個專案的發起，使勝慈嚴選與企業合作的每個計劃都能做到資源涓滴不漏，圓滿送達受贈單位。」教育部國教署署長彭富源亦對於該基金會扶持弱勢族群教育的理念，非常贊同。

勝慈的「社福數位化」以B to B to C模式，提供社福團體或個人志工數位⾏銷與媒體資源，選擇以公益專案支援模式之外，透過分析及包裝，整合找出可讓更多族群認同及接受理念的行銷推廣。而數位行銷能有不同的操作型態，包括代言人、網紅、粉絲規模化、Facebook和YouTube投放，讓合作公益組織的知名度增加，以便獲得更多社會的資源。

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