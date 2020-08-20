追捕畫面曝！花蓮男「霰彈槍」狂掃　花防部士兵中彈送醫…他百米狂奔狼狽落網

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮19日深夜發生一起槍擊案件！20多歲黎姓男子因追求心儀女子不成，19日深夜約情敵到市區談判，雙方爆發激烈口角，黎男竟持預藏的霰彈槍朝著在一旁與友人聊天的花防部余姓士兵射擊，導致余男全身多處彈痕，緊急送醫搶救。警方追捕畫面事後曝光，黎男在巷弄中狂奔，警方在後方緊追，最後順利將他逮捕，全案目前正積極調查中。

▲花蓮男持槍射擊，花防部士兵重傷送醫，警方追捕畫面曝。（圖／記者王兆麟翻攝）

這起案件發生在19日深夜，事發當時，黎男因與情敵爆發激烈爭執，接著竟持彈槍朝著一旁的余男涉及，導致余男左胸有多處「血彈痕」，宛如蜂窩，而右眼也受創，被緊急送往醫院搶救。

黎男開槍後隨即落跑，而警方獲報後趕抵現場追緝，雙方在巷弄中展開激烈追逐戰，而黎男已百米速度在巷弄中狂竄，幾名警力則緊追在後，最後順利將黎男逮捕。據悉，黎男到案後辯稱是不小心擦槍走火，但對於案情細節、槍枝來源避而不談，現全案正由檢警深入調查中。

此外，陸軍花東防衛指揮部20日一早出面澄清，表示遭到槍擊的余姓士兵昨晚休假期間前往車行與羅姓友人聊天，不料黎男卻突持槍朝著車行內射擊，余男是遭到流彈波及，並非介入調解感情糾紛而遭開槍。

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