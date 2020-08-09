女性友約電影！半小時前「我臨時有事」放鴿子　他散場巧遇...一聽理由笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前接到女性友人的電影邀約，爽快答應後，對方卻在開演前半小時，傳訊息說「臨時有事無法赴約」，被放鴿子的他只好獨自觀影，沒想到看完出來竟撞見該名朋友，而女生的理由讓他哭笑不得，不禁在心裡默默幫工具人加油。

男網友在爆怨公社娓娓道來，「有一位朋友約我看10點的電影，然後9點半的時候傳訊息，說她臨時有事不能來赴約，由於我很習慣一個人看電影，也習慣她常常當天放鴿子，所以還是自己去看了。」

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電影結束後，他在影廳外撞見該名女性友人和一位陌生男，而女方則一臉驚訝地問，「你怎麼會來？」聞言，他傻眼直回，「行程都排好了，而且我早就到了，難道回家睡覺嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

眼看原po似乎有所不滿，女性友人立刻將他拉到一旁，小聲解釋說同行的男生在追她，跟他出來看電影不用付錢。一席話讓他恍然大悟，瞬間幫男方QQ，「兄弟，辛苦了，加油！我猜你們看完電影還要去吃飯吧！」

對此，網友們不禁搖頭回應，「工具人辛苦了」、「她把你當朋友，但把他當工具人，你應該開心」、「真不知道是該慶幸還是該難過」、「早點覺悟是好事」、「有種似曾相似的感覺」、「不過你不用難過，其他男生約你朋友看電影要付錢，但卻是她主動約你看電影，而且還不用請她，怎麼看我都覺得你比較厲害啊」。