花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前與好友們開車遊花東，由於男生人數偏少，所以3天2夜的旅程中，他們得全程扛起司機的角色；沒想到，只不過補個眠，就被女生們連番吐槽，後來他忍無可忍大爆發，而網友們也紛紛替他抱不平。

男網友在dcard說道，前天剛結束大學朋友的3天2夜花東之旅，由於這回是多對情侶、及女生們的好姊妹同行，所以男生人數偏少，總共4台車的司機任務，也全落到4個男生頭上。

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從中部出發的他們，第一個行程就是爬山，這讓他累壞了，所以晚上6點多一到民宿，就先跑回房間補眠，「誰知道睡到9點出來走到客廳，她們一群人在玩桌遊，看到我一臉剛醒，第一句話就問候我說，你好廢哦...出來玩還一直睡。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／航港局提供）

當下，他其實就萌生一點不滿的情緒，但也不想跟她們計較，後來在喝酒的過程中，因為女生們的速度實在太慢，他又忍不住在沙發上睡著，然後隔天就發現被拍了醜照，還被吐槽酒量很差。

他忍不住心想，「X的我快爆炸了，一堆公主性格什麼事都沒做，還以為自己體力好、很會喝，果不其然第二天烤肉，女生們一樣不做事，烤肉、生火、備料、收拾，全部又是我們4個男生。」

▲男網友發文訴苦。（圖／翻攝自dcard）

後來在玩真心話大冒險時，原po終於將默默隱忍的怒氣，一口氣爆發出來，「不做事一直說我體力差、酒量差，真的要跟妳尬又在那邊怕，然後我去睡又要在那邊靠杯我做自己很廢，他X的我一台車載妳們，4個女生沒半個會開車，然後垃圾話倒是特別多，一直到現在我還是很不爽，現在社會是怎樣，一直嘴砲、沒本事、不願意付出的女生這麼多？」

po文一出掀起熱烈回響，大票網友留言直呼，「剛好遇到的女生比較不懂的將心比心吧」、「出門玩負責開車的真的很累，辛苦你了...忍這麼久才噴她們」、「我不會開車，但絕對不是等著別人服務我」、「女權自助餐吃到飽...好爽」、「不知道為什麼這篇好優質」、「只是剛好你遇到這種女生，不代表所有女生都是這樣，辛苦你了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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