男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼：他很聽話的

▲廣東男考生自稱考上清華大學，偽造錄取通知給爸爸。（圖／翻攝自南方+）

記者劉亭／綜合報導

廣東一名學生自稱考上清華大學，家人看到錄取通知書後相當興奮，更成為村中英雄，大家幫他拉橫幅、放鞭炮慶祝。但事後發現該名學生根本說謊，在謊言被揭穿後，已離家出走到親戚家。

綜合陸媒報導，廣東雷州市調風鎮一名高中生曹燦（化名），為了騙取生活費，平時一直謊稱成績很好，高考成績出爐後，聲稱考了700多，因為要繼續騙下去，竟然偽造了清華大學人工智慧技術錄取通知書，父母也就信以為真。

之後全村開心為其慶祝，但村幹部發現錄取通知書上有錯字，曹爸爸這才意識到可能是假的，要求和兒子一起查高考成績，這才揭穿了謊言。曹先生19日晚間7時許透露，兩人出現爭吵。兒子揚言不再上學、要去打工，已經離家出走，幾天沒聯繫上了。

據廣東省2020年普通高考成績查詢系統可知，曹燦理科類總分235分，排位346310。曹先生透露，曹燦是家裡的小兒子，2個哥哥、1個姐姐已經成婚，夫妻平時農活忙，都是兒子包辦做飯、家務事，平時很聽話，讓他心情很受打擊，目前孩子媽媽相當難過，已經哭了很多天。

雷州市委宣傳部20日消息指出，偽造清華錄取書學生已在中山親戚家找到，知道自己做錯事感到愧疚。

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