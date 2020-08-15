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陸疫情再起！深圳盒馬鮮生員工確診　21門市緊急停業

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▲▼無人商店盒馬鮮生在大陸開出第15家門市。（圖／CFP）

▲大陸無人商店盒馬鮮生在深圳的門市爆出員工確診。示意圖，非當事門市。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸再有省市爆發本土疫情！據大陸國家衛健委今晨通報，8月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中境外輸入14例，本土病例8例（新疆7例，廣東1例）。廣東案例為深圳盒馬鮮生超市員工，目前官方正在排查感染源。

據廣東深圳衛健委通報，一名曾在深圳市羅湖區水貝盒馬鮮生超市擔任酸奶銷售員的41歲陳女，居住於龍崗區布吉潤祥家園，8月6日搭乘巴士返回老家廣東汕尾陸豐市後，12日到醫院就診，14日通報為新冠肺炎確診病例。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲大陸偶有本土疫情復發。（圖／路透社）

這是中國大陸近月繼北京、遼寧大連、新疆等地疫情復發後，再有地區爆發本土肺炎確診病例。目前，廣東省已對陳女巴士同車人員、鄰居、相關醫護人員3184人做核酸檢測，現有3名陳女家屬核酸檢測陽性，為無症狀感染者。

上海盒馬網絡科技有限公司官方微博也於今早發布通告稱，自即日起，暫停深圳21家盒馬門店營業，進行門店全面消殺，同時為所有深圳盒馬員工和生鮮商品進行核酸檢測；另從即日起，對7月24日以來曾到過盒馬鮮生超市水貝店的市民，提供免費新冠病毒核酸檢測。

值得注意的是，盒馬鮮生為阿里巴巴集團旗下的新零售超市，販售多種生鮮食品，因此陸網也將該陳姓女員工染疫情況，與6、7月疫情復發的北京市新發地市場、遼寧大連海鮮加工廠疫情做聯想，惟目前官方仍在排查感染源。

8月14日0—24時，大陸新增確診病例22例，其中境外輸入病例14例（上海4例，四川4例，江蘇2例，陝西2例，內蒙古1例，廣東1例），本土病例8例（新疆7例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

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