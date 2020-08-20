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路邊攤老闆「這是拉拉山水蜜桃！」她心軟買2顆捧場　爆噴500大鈔驚呆

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO媽買2顆水蜜桃，被價格嚇一跳。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

2顆水蜜桃多少錢才合理？一位女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，說媽媽回家時，看到路邊有個年輕人在賣水蜜桃，因為看對方很辛苦的感覺，就買了2顆捧場。結果一聽到價格，不僅原PO媽訝異，網友也傻眼「路邊的我不買，價錢誆到不要不要的」、「這時段應該都是梨山的～不過你這看起來比較像進口的。」

這位女網友貼出照片，「我媽路過回家，看到路邊有個年輕人在賣水蜜桃，說看他很辛苦的感覺，所以跟他買了2顆水蜜桃」，回家後跟家人講了價錢，大家都覺得有點驚訝。原PO媽說，因為老闆聲稱賣的是拉拉山水蜜桃，那2顆的價格是470元，這讓原PO忍不住直問「請問，拉拉山的水蜜桃一顆都賣200多嗎@@？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就馬上有人先說價錢是其次，因為拉拉山水蜜桃的產季早就已結束，老闆光是在品種上就說謊已經很母湯，再來如果賣的是梨山水蜜桃就算了，照片看起來比較像是進口水果，「路邊的車輛攤販標榜說拉拉山……其實都是假的。大部分都是國外進口水蜜桃，假裝拉拉山水蜜桃，高價賣你牟利。」

▲▼水蜜桃,桃子,水果。（圖／翻攝自pixabay）

▲不少人都覺得原PO媽買到的比較項進口水蜜桃。（示意圖／Pixabay）

其他網友也紛紛留言，「你是買2顆送摸2粒才400多吧」、「前兩天在美式賣場買一盒九顆6xx，就吃得很爽了」、「這是盤桃好嗎！盤子買的桃子」、「之前我兒子小時候很愛吃水蜜桃，我婆婆就去買了兩顆 一顆500，嚇到阿母我吃手手」、「這個是『盤子山』的水蜜桃。」

不過也有人表示，「我只能跟你確定，是國產的高山水果沒錯。包水果的手法，應該來自於南投。是不是正拉拉山的……真的得靠吃，才有辦法分別」、「買的是感覺，吃的是豪情，別在意價錢」、「路邊很多拿著進口的說是拉拉山。但其實台灣最大量的桃子都是梨山出來的，只是因為拉拉山名氣大，所以小販都說拉拉山，反正路人也不懂。」

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水蜜桃拉拉山路邊攤爆怨公社

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