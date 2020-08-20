小孩尿急「拿茶杯接」！她目睹後向店家反應　媽媽辯稱：我可以買杯子

▲原PO撞見隔壁桌媽媽，拿水杯接兒子的尿。（圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在外用餐不像在家吃飯來得輕鬆自在，家長需要顧及孩子的需求，以及餐廳的用餐禮節。一名女網友到新北某間壽司店用餐，突然看見隔壁桌的媽媽，拿起桌上的茶杯去接兒子的尿，她當場嚇傻，趕緊告知服務員。沒想到該桌的媽媽竟大喊，「是不是你講的！我尿在杯子怎麼了，我可以買杯子啊！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前到新北某壽司店用餐，突然看見隔壁桌的媽媽，順手拿起桌上的茶杯接兒子的尿，嚇壞的她趕緊案服務鈴，告知服務生剛剛目睹的一切。隨後店長出面處理，蹲在一旁客氣的詢問，沒想到該桌媽媽大喊，「誰跟你講的？」還用手指著原PO大罵，「是不是你講的？」

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原PO見狀後回應，「是我講的怎麼樣！廁所就在那邊，你不趕快帶去廁所，卻讓小孩尿在公用杯子，非常噁心！而且影響其他人用餐心情！」但對方竟然狡辯，「我尿在杯子怎麼了？我可以買杯子啊，你沒有小孩嗎？小孩來不及，你沒遇過嗎？」

▲該媽媽遭指控後大罵原PO，「尿在杯子怎麼了？我可以買杯子啊！」（圖／取自免費圖庫stocksnap）

聽到對方這一番話，原PO氣到語塞，直呼「人不要臉天下無敵啊」；且在文中寫道，「我也有小孩，但是我們家小孩有家教，不會隨地大小便！」事後，店長接下尿杯自行處理。原PO表示，可以理解服務業的辛苦，不想要得罪客人，但是不認同這樣的處理方式。很多網友看完後，紛紛要求原PO公開店家名，她則回覆，「哪家店不是重點，因為我也不希望店家因此沒生意，或服務員沒了工作」。

網友們看完後紛紛留言，「這種恐龍家長要怎麼教出好孩子」、「媽媽的那奇特想法真的是引人憤怒」、「急的話可以用嘴巴接啊，為什麼要拿店裡的杯」、「台灣父母水準真的越來越像隔壁鄰居，真的不要再笑人家沒水準」、「跟店家沒關係，那店家做法是對的，息事寧人，但是希望店家處理掉那杯子，不要認為洗乾淨就好」。