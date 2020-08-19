高雄市長補選藍營敗選檢討聲浪大　高思博：選舉責任不宜歸咎片面

▲高雄市長補選落幕，各界檢討的聲浪四起，高思博認為選舉勝敗的因素多元，應虛心認真且公平地檢討。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市長補選落幕，綠營獲勝，藍營設定的「333防線」並沒守住，各界檢討的聲浪四起，在台南市參選多次大選區選舉的高思博分析認為，選舉勝敗的因素多元，本來就不應歸咎單一個人或因素，尤其本次選舉前所未見，先天因素特殊，每個參與者都有責任，應虛心認真且公平地檢討。

在高雄市長補選獲選的陳其邁比兩年前的市長選舉得票數較少，但得票比例增高，形成很奇特的現象，國民黨陣營所設定的「333防線」沒守住，即得票率不低於3成、得票數不低於30萬票、與勝選者差距不低於30萬票，高思博在本週「阿博講道理」臉書直播中分析指出，這三條「防線」其實是相關的，其中一條沒守住，其他防線就很難守住。

因此，各界檢討藍營敗選責任的聲浪四起，首先候選人是徵召而來，有人認為責任應由黨部承擔，高思博表示，組織動員、文宣作為、議題攻防方面，當然是黨部需多承擔；也有人以為候選人團隊需負起最大責任。

然而此次選舉與往常選局不同，高思博表示，與大環境有關，應是罷韓、總統選舉的延長賽，屬於「大逆風」狀態，所以失敗的責任不能歸咎少數人或一個人，以及片面因素。

高思博在台南市參加過2次立委選舉、1次市長選舉，他認為結局有勝有敗，他記得黨部在每次選後都會有檢討報告，特別是失敗時的檢討很多，他覺得並沒有講到重點，從來沒有感到滿意的內容，因為選舉的過程到結果，是方方面面形成的，不是單一的因素所致，也各有所偏，所有參與者都有責任，應認真、公平檢討，不宜任意指責別人，才是比較健康的狀態。

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