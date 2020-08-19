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老大公廟「開龕門」　庚子雞籠中元祭展開　放水燈遊行將改為車隊繞境祈福

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▲ 基隆老大公廟「開龕門」 庚子雞籠中元祭正式展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆老大公廟「開龕門」，庚子雞籠中元祭為期1個月正式展開。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承166年的雞籠中元祭，19日中午由基隆市長林右昌和輪值主普「聯姓會」值東的白、童姓宗親會等人，在開基老大公廟開啟龕門，宣告為期1個月中元祭，正式展開；林右昌強調，中元祭代表基隆人誠心團結合作，共創未來的重要科儀，為基隆祈福，更為台灣祈褔，盼肺炎疫情能趨緩，社會和諧平靜。

林右昌指出，傳承166年的中元祭開龕門儀式，如期照常舉行，戴口罩依照防疫指引進行，用最虔誠的心，來為全台灣民眾祈福，消災解厄，希望大家都健康平安，這是今年中元祭最大祈願與期望。

▲ 基隆老大公廟「開龕門」 庚子雞籠中元祭正式展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆老大公廟。

這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，19日中午1時許，國策顧問童永與輪值主普「聯姓會」值東的白、童姓宗親會，率各姓宗親會與祭，準備豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟來到陽間接受民間供養。

經焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，再轉交國策顧問童永，打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同童永持鑰匙，開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

▲ 基隆老大公廟「開龕門」 庚子雞籠中元祭正式展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同童永持鑰匙，開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

文化局表示，今年因應新冠肺炎疫情，相關祭典科儀將進行適當人流管制，敬請參與民眾記得配戴口罩並保持社交距離；農曆7月14日（國曆9月1日）晚上的放水燈遊行，改為「車隊繞境祈福」，不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台、觀眾席與不進行市區封街管制。

今年因遊行形式變更，調整於8月30日主普壇開燈放彩時段演出。各項活動詳情，可至活動官方網站：http://www.rs-event.com.tw/2020kmsgf/查詢，或搜尋【鷄籠中元祭】臉書粉絲團。

「美麗最大的祕密」

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