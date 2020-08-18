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基隆旅社5死慘案…警踏入「血腥味撲鼻」！陸戰隊軍人大屠殺成割喉人魔

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988年基隆旅社發生強盜殺人案。（圖／Pixabay）

▲1988年基隆旅社發生強盜殺人案。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

1988年，基隆發生了一起兇殺命案震驚台灣社會，當地一家旅社被發現5名死者，他們分別是經營這間旅社的一對夫婦，和一名旅社的服務生，以及一名投宿的旅客，最後是一名應召女郎。

當年的6月23日凌晨5點多，基隆市警局接到一通計程車司機報案，他表示一名女乘客要他打電話給警局，說基隆市信三路的旅社有2個人被殺傷，警方到趕到現場後，發現案情不單純，因為踏入旅社內，一股濃厚的血腥味就撲鼻而來，一樓地板甚至滿布血跡，警方在1、2樓、共7間房內找到5具屍體，這些死者的雙手被浴巾反綁，死因則是一刀割喉致死，兇徒手法兇殘，現場辦案人員見到這樣的場警也被震懾。

1988年基隆一處旅社發生強盜殺人案，包括老闆夫妻在內5人慘遭割喉喪命。（圖／報系資料照）

▲1988年基隆一處旅社發生強盜殺人案，包括老闆夫妻在內5人慘遭割喉喪命。（圖／CTWANT）

很明顯這是一樁集體凶殺案！由於當時正逢解嚴隔年，過去台灣社會從未有如此兇殘的命案，警方背負了相當大的破案壓力，首先必須要先確定的是，歹徒的目標究竟是這5人中的誰呢？兇嫌動機又是什麼？經過了清查死者背景之後，發現這家旅社經營的狀況良好，老闆不可能有財務糾紛，但進一步追查之後發現，投宿這家旅社並非都是單純旅客，因為在這家旅社有專門服務性交易的房間，警方迅速查出應召女郎「可可」的身分，並朝這方向調查。

警方根據現場證據研判，兇嫌找來「可可」陪宿後，動手搶奪她脖子上的7錢重金項鍊，因為對方掙扎喊叫，兇嫌才將房間內床單撕裂成布條反綁雙手，再拿開山刀猛砍應召女郎喉嚨，奪走金項鍊和皮包，接著拿著開山刀和番刀走下樓將老闆等人殺害！

嫌犯連殺5人後開始搜刮財物，先將旅社老闆的勞力士金錶和鑲鑽金戒指取走，搶走1萬530元後逃逸，辦案人員研判，整起兇案是強盜殺人案件，從犯案過程如此俐落來看，歹徒並非生手且還受過特殊訓練，過程中甚至將旅客登記簿撕去，避免身分曝光，可見嫌犯深思熟慮。

旅社發生強盜殺人案，兇嫌由左至右為施東寶、王騰輝和許慶芳。（圖／報系資料照）

▲旅社發生強盜殺人案，兇嫌由左至右為施東寶、王騰輝和許慶芳。（圖／CTWANT）

不過皇天不負苦心人，警方獲報，有人在基隆市附近山區上撿到一個布包，裡面有這家旅社床單的一塊碎布，血衣和沾有血跡的白布鞋襪各一雙，還有另一家飯店的沾血枕頭套。警方隨後派人到飯店查訪，發現案店房內果然遺失2條枕頭套，於是趁房客王騰輝和施東寶凌晨返回飯店時，辦員人員一網打盡，果然在王騰輝口袋裡找到應召女郎的身分證，眼看大勢已去，兩人坦承犯案，還供出另一名嫌犯許慶芳。

經調查發現，原來主嫌王騰輝和許慶芳，兩人在海軍陸戰隊服役，因為不假外出被通緝跑到基隆藏匿，透過許慶芳介紹，認識未滿18歲的施東寶後，3人常在台北和基隆吃喝玩樂，在華西街長大的王騰輝知道媒介色情的旅社安全措施都很差，於是三人計畫行搶旅社，先在北市搶奪13名住客財物花光後，再轉戰基隆的這家旅社槍劫，而當年的這家旅社，現在已經改做他用，不過當地的居民被問到這件事情，他們還是忘不了，當年這起造成5命喪生的凶殺案。

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