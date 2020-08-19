▲ 基隆老大公廟「起燈腳， 2020年雞籠中元祭揭開序幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆三姓公及老大公廟在18日深夜子時分別進行「開龕門」及「起燈腳」儀式，市長林右昌及今年輪值主普的白、童姓宗親會理事長等地方仕紳都到場共襄盛舉，眾人先在三姓公廟開啟龕門，再趕到老大公廟參與點燈儀式，上千盞「普渡公燈」瞬間點亮，為庚子雞籠中元祭揭開序幕。

19日是農曆7月初一，也是俗稱開鬼門的日子，位在獅球嶺的三姓公廟，在18日晚上11時的子時一到，便舉行開龕門儀式，而基隆老大公廟則在子時稍後進行開燈夜活動；子時一到，基隆三姓公廟準時打開龕門，象徵七月鬼門開，基隆市長林右昌與副市長林永發等人雙手合十，跟著廟方人員虔誠上香祝禱。

▲ 基隆三姓公及老大公廟在18日深夜子時分別進行「開龕門」及「起燈腳」儀式。

另一頭的老大公廟，則在鑼鼓聲中舉行開燈夜「起燈腳」儀式，林右昌與輪值主普的白、童姓宗親會理事長白志華、童德寬等人，共同按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座；隨後，再進行上香、行獻花、獻果等儀式之後，上千盞的普渡公燈在午夜12時同時點亮，象徵為陰間的好兄弟引領通往陽間的道路，接受人們一整個月的香火供奉。

林右昌說，今年雞籠中元祭依然如期舉辦，所有的科儀也都照舊，不過因為疫情期間，大家還是要按照防疫新生活的指示，基隆在七月期間將會有一整個月的祭祀祈福活動，除了為基隆祈福、也為全台灣的人民祈福，希望疫情趕快過去。

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