39歲男走路輕摔「下半身恐癱瘓」！醫曝椎間盤破裂原因：國中開始這個動作

▲高雄一名男子因為摔倒造成椎間盤突出，醫師認為是老菸槍才會造成較同齡者脆弱原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名39歲的猛男搭輪椅求診，但他怎麼也想不透，明明是走在路上不小心輕摔一下，卻怎麼痛到走不動，經過檢查之後，醫師告訴他下半身恐怕有癱瘓危機，因為他是個老菸槍，造成椎間盤比同年齡的較為脆弱，經不起這一摔，才會造成椎間盤嚴重破裂。

收治這名病患的醫師是高雄七賢骨外科醫院的副院長蔡東翰，他表示患者當初來求診的時候，印象深刻因為是搭輪椅進來，根本沒有辦法走路，第一時間蔡東翰還以為是「發生重大意外」，但沒想到患者卻告訴他是在路上輕輕摔了一下，結果就幾乎痛到走不動，經過霍夫曼檢查以及核磁共振之後確認，問題出在椎間盤。

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▲椎間盤突出(紅圈) 。（圖／記者吳奕靖攝）



▲高雄一名男子因為摔倒造成椎間盤突出，醫師認為是老菸槍才會造成較同齡者脆弱原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來是這名患者因為摔倒之後，造成椎間盤突出，壓得非常嚴重，等於他的脊髓寬度只剩下原來的二分之一不到，蔡東翰強調：「這個很容易造成癱瘓，但一般都是外傷造成，可是這名患者表示只有輕微滑倒，也沒有很厲害，要像他一樣傷到這麼重，通常是要車禍、交通事故才易發生這種情況」。

所以蔡東翰如果不是嚴重撞擊，光是摔倒就造成幾近癱瘓的情況，應該是椎間盤有早期退化的情況，經過詢問病史後發現他是「老菸槍」，從國中開始到現在39歲，一天都要兩包菸，蔡東翰提醒抽煙對椎間盤來說是「寧靜傷害」，因為椎間盤當中有豐富的微血管來供應營養跟代謝交換，抽菸特別會對微血管傷害很大，才會造成不健康的椎間盤」。

▲醫師蔡東翰認為是老菸槍會造成椎間盤較脆弱 。（圖／記者吳奕靖攝）