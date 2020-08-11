「HyperLIVE 2020: Bii Alive」看不過癮？中華電5G用戶可隨時回看

▲中華電信開放5G用戶，搭配Hami VR隨時回看「HyperLIVE 2020: Bii Alive」虛擬演唱會。（圖／中華電提供）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信攜手KKBOX以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」已於7/24表演完畢；中華電信表示，此一虛擬演唱會廣受熱烈好評，因此開放中華電5G用戶可於Hami VR隨時回看。用戶不僅可完整收錄演唱會的精彩內容，更特別推出驚喜版彩蛋歌曲，邀請粉絲一同體驗身歷其境的高品質HyperLIVE 2020: Bii Alive虛擬演唱會。

據了解，中華電提供的5G用戶獨享Hami VR服務，包含獨家打造的虛擬演唱會、引進韓國詢問度破表的4K VR影片，追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目（The Show），感受偶像團體在你眼前演出的真實感，以及太陽馬戲團360度全景表演秀，只要戴上VR設備，就可以享受超逼真沉浸式體驗，且中華電預計於第四季將推出更多強大演唱會陣容，全方位滿足5G用戶的期待。

而針對還在考慮要不要申辦5G資費的用戶，也可至中華電信「5G之境體驗車」活動現場。已於台北及台中場吸引消費者體驗的「5G之境體驗車」，將於本周五(8/14)抵達高雄，現場除了有VR設備可體驗Hami VR沉浸式內容，也提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把，讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看及Hami雲端遊戲等創新應用服務，體驗即可獲得精美好禮，還有機會抽5G手機、VR設備等價值超過萬元的好禮。

高雄場活動將於8月14日至8月16日舉辦，每日體驗時間為14:00~20:00，並將在高雄漢神巨蛋廣場熱鬧登場。