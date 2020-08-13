中華電Galaxy Note20資費出爐　頂規版最高可折近32,000元

▲中華電Galaxy Note20 Ultra 5G 512G星霧金，搭配指定資費與舊換新，最高可折價近3.2萬元。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今(13)日宣布5G旗艦新機皇Samsung Galaxy Note20，於109年8月28日正式開賣。且這次Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB（頂規版）在電信通路方面，僅有中華電獨家販售。中華電指出，消費者只要購買Galaxy Note20 Ultra 5G 512G星霧金，搭配舊換新最高可省近32,000元。

針對此次中華電攜手三星獨家銷售的Galaxy Note20 Ultra 5G(12G/512G)，消費者申辦精采5G月繳1,399元(30個月)購機方案，限時加碼折價4,000元，專案價27,990元；搭配指定舊機換新機方案最高可折13,000元，頂規旗艦新機Galaxy Note20 Ultra 5G 512G便只要14,990元，現省近32,000元。

▼中華電信Samsung Galaxy Note 20 5G旗艦系列購機方案。（圖／中華電提供）

中華電表示，消費者舉凡購買Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機，搭配「精采5G購機」優惠方案，月繳1,399元(含)以上，即可享限時加碼折價3,000元，及1,000元振興方案折價優惠，加上行動VIP客戶再享最高折5,000元，可享購機最高折9,000元的優惠！活動期間自109年8月17日12點起至109年8月24日17點止，同步開放中華電信網路門市及全台服務據點限量預購活動。

此外，星粉於上述期間至中華電信完成預購，將可獲得限量預購禮「Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機(原價5,990元)」。

另一方面，搭配使用中華電信行動帳單代收服務，再送Google Play商店購物金900元及Google Play Points 1,000點的優惠、指定銀行信用卡享12期0利率。5G客戶年底前享免費體驗Hami Video 5G館；Hami VR、韓國The Show多視角節目及AR拍拍看等服務開台首年免費體驗。