　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星新機五電信資費出爐　最低0元入手Galaxy Note20

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Note20系列四電信資費出爐。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（13）日在台正式公佈Galaxy Note20系列新機售價，而中華電、台灣大、遠傳、台灣之星，以及亞太等五家電信商也隨之推出相關資費。

中華電信
老大哥中華電此次獨家販售頂規版Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB；針對頂規版Galaxy Note20，中華電推出了消費者申辦精采5G月繳1,399元(30個月)購機方案，限時加碼折價4,000元，專案價27,990元；搭配指定舊機換新機方案最高可折13,000元，頂規旗艦新機Galaxy Note20 Ultra 5G 512G便只要14,990元，現省近32,000元。

另外，針對Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機，消費者只要選擇「精采5G購機」優惠方案，月繳1,399元（含）以上，即可享限時加碼折價3,000元，及1,000元振興方案折價優惠，加上行動VIP客戶再享最高折5,000元，可享購機最高折9,000元的優惠！活動期間自109年8月17日12點起至109年8月24日17點止，同步開放中華電信網路門市及全台服務據點限量預購活動。

此外，星粉於上述期間至中華電信完成預購，將可獲得限量預購禮「Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機(原價5,990元)」。

▼中華電信Samsung Galaxy Note 20 5G旗艦系列購機方案。（圖／中華電提供）

▲▼中華電信Samsung Galaxy Note 20 5G旗艦系列購機方案。（圖／中華電提供）

台灣大哥大
台灣大也將同步於下周一(17日)起，在實體、網路門市及電商平台開放預購，並將於8/28正式開賣。Galaxy Note20空機價為35,900元，搭配台灣大1,399元5G資費，綁約48個月，不僅享行動上網吃到飽，更能直接以0元購機。

台灣大表示，攜碼/續約老客戶/VIP還可享免預繳，VIP續約最高再省5,000元；申辦5G 1,399元吃到飽資費，Galaxy Note20除0元帶回家外，Galaxy Note20 Ultra也僅需7,990元，比起空機價省下超過35,000元；若申辦1,599 5G資費綁約48個月，Note20 Ultra更能直接0元帶走。每組身分證字號限定預購1支Galaxy Note20 5G旗艦系列機，在8/26開始預購取貨至9/6期間上網完成登錄，即可獲得市價5,990元的Buds Live真無線藍牙耳機。另外，從8/28正式開賣後至10/31前購機並完成上網登錄者，則贈送市價5,290元的JBL真無線藍牙耳機。

在8/17-8/24於myfone購物預購Galaxy Note20系列新機，最高加碼送7,500元，並獨家送螢幕破裂保障，以及有機會抽移動式冷氣、液晶電視等好禮。

遠傳電信
針對Galaxy Note20系列新機，遠傳全台實體與網路門市8/17起至8/24同步開放預購，預購星粉可享8/26優先取貨的尊榮禮遇。搭配「遠傳心5G」優惠，月付1,399元限時再折4,000元，換算下來，原價35,900元的Galaxy Note 20手機，只要15,990元帶回家；而原價43,900元的Note 20 Ultra 256G，入手價23,990元。

此外，除了預購禮登錄送原廠Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機外，消費者只要搭配遠傳心5G方案享5G極速飆網，手機指定資費再享限時折4,000元優惠；白金會員續約最高再折5,000元。搭配1,399型資費獨家贈送PICO VR眼鏡、遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」與「4K影劇」；另外還可享Google影音/遊戲/黃金會員三大好禮；網路門市限定享手機保險3個月優惠；再抽最新Galaxy Watch 3（價值14,500元）。

▼遠傳心5G Galaxy Note 20、Note20 Ultra 256G資費。（圖／遠傳電信提供）

▲▼遠傳心5G Galaxy Note 20、Note20 Ultra 256G資費。（圖／遠傳電信提供）

台灣之星
台灣之星也將於8/17起全面展開新機預約登記，凡於期間內購機，於三星官網線上登錄即送全新推出SAMSUNG Galaxy Buds Live藍牙耳機，搭配指定5G方案，並符合台灣之星「挑戰地表最強換購計畫」資格，最低0元帶回全新旗艦機皇，再贈送價值萬元的加值服務，等同最高現賺54,292元。

台灣之星「挑戰地表最強換購計畫」為8/17至8/31期間限定活動，星粉只要帶三星S9/S9+/S10/S10+/Note9/Note10/Note10+來台灣之星舊機換新機，除了市場上一般舊換新價格最高折抵10,000元，台灣之星再加碼折最高16,500元，最多直接現折26,500元，搭配999型以上資費，新機最低直接0元帶回家。

▼台灣之星Galaxy Note20 系列資費表。（圖／台灣之星提供）

▲▼台灣之星SAMSUNG Galaxy Note20 系列資費表。（圖／台灣之星提供）

亞太電信
亞太電信也將於8月17日中午12:00起至24日於亞太電信全台實體、數位門市同步開放限量預購。

消費者只要搭配亞太電信所推出的「升級5G即刻預約」早鳥方案，即日起至9月30日止，凡新申辦、攜碼或續約用戶，至亞太電信實體或數位門市，登記資料並完成申辦700元以上之30期指定購機方案，Samsung Note 20系列/A51/A71等多款5G手機通通0元起，專案價另享最高現折3,000元，申辦指定資費再送Gt TV及CatchPlay影音串流免費看，還有機會抽中Sharp 50吋電視(市價18,990元)。

消費者凡參加預購並於9月6日前完成取貨且於Samsung官網登錄，即可免費帶走市價5,990元主動降噪「Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機」。

▼亞太Galaxy Note20系列壹網打勁資費。（圖／亞太電信提供）

▲▼亞太Galaxy Note20系列壹網打勁資費。（圖／亞太電信提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　身分揭曉
恐怖磚造屋！「前後任房客」接連死亡飄屍臭...鄰嚇呆毛骨悚然
半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星新機五電信資費出爐　最低0元入手Galaxy Note20

LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

打擊網路釣魚！Chrome 86進行網址簡化實驗

安卓手機有重大風險　資安廠：高通DSP晶片存在400多個安全漏洞

宏達電攜手技嘉推「Cosmos Series x AORUS 15G」　電競筆電一鍵進入VR模式

中華電Galaxy Note20資費出爐　頂規版最高可折近32,000元

叫Google助理「唱給你聽」！語音助理新彩蛋　提醒用戶出門別忘戴口罩

Xbox Series X 可望在11月6日發布！　網傳新款手把真面目

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市　頂規要價46,900元

Instagram 遭指控非法收集1億用戶生物特徵！　臉書否認駁斥

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

台北101驚見稀客站81樓外牆！「保育類遊隼」伸懶腰光顧3小時　

三星新機五電信資費出爐　最低0元入手Galaxy Note20

LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

打擊網路釣魚！Chrome 86進行網址簡化實驗

安卓手機有重大風險　資安廠：高通DSP晶片存在400多個安全漏洞

宏達電攜手技嘉推「Cosmos Series x AORUS 15G」　電競筆電一鍵進入VR模式

中華電Galaxy Note20資費出爐　頂規版最高可折近32,000元

叫Google助理「唱給你聽」！語音助理新彩蛋　提醒用戶出門別忘戴口罩

Xbox Series X 可望在11月6日發布！　網傳新款手把真面目

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市　頂規要價46,900元

Instagram 遭指控非法收集1億用戶生物特徵！　臉書否認駁斥

《天之驕女》連體嬰姊姊談戀愛　妹妹近距離看「告白KISS」氣炸了

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

中職／老將潘武雄代打致勝　餅總：剛好賭中了

中職／林安可新人最快25轟　破了鄭鎧文朝大王紀錄邁進

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

素人長輩變成米其林三星客座主廚　桌上滿滿都是「家的味道」

孟美岐甜美甩髮回眸…一轉身「整撮長髮脫軌飛出」！　網爆笑狂重播：留點面子

懷孕30週看電影…「胎動厲害」怕聽力受損！釣出一票苦主　名醫13字回應了

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

3C家電熱門新聞

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

蘋果釋出iOS 13.6.1更新！iPhone11「綠螢幕」災情有解

HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」　振興三倍券加碼換3600元

小米發表10大新品並宣佈重新創業

Google Lens跨足教育圈！　「作業」新濾鏡可以解數學題

1MORE降噪耳機多元情境秒切換

iPhone商標鬧雙胞！巴西手機廠商搶先登記　打官司告蘋果侵權

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

三星Galaxy Note20最低0元入手

夏普宣布100%持有Dynabook　東芝TOSHIBA退出筆電市場

LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

Apple Watch 心電圖功能已獲韓國官方批准　可望在當地啟動服務！

微軟Surface Duo確認9/10上市

更多熱門

相關新聞

台灣三星下半年目標5G產品銷售要達整體20%

台灣三星下半年目標5G產品銷售要達整體20%

台灣三星今（13）日宣布旗艦新機Galaxy Note20系列將於8/28正式在台上市，不過這次在台灣推出的新機僅會推出5G版本；對此，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙就指出，未來在台灣針對售價萬元以上的手機產品都將只會推5G版本。此外，台灣三星2020下半年的目標，希望5G產品在年底前銷售佔比可達整體的20%。

中華電Galaxy Note20頂規版最高可折近3.2萬元

中華電Galaxy Note20頂規版最高可折近3.2萬元

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

中華電5G用戶可隨時回看「HyperLIVE 2020: Bii Alive」

中華電5G用戶可隨時回看「HyperLIVE 2020: Bii Alive」

住新北高樓層！5G上路後...他網速慘剩30Mbps

住新北高樓層！5G上路後...他網速慘剩30Mbps

關鍵字：

台灣三星Galaxy Note20Galaxy Note20 Ultra5G5G元年台灣中華電信遠傳電信台灣之星亞太

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面