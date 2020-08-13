三星新機五電信資費出爐　最低0元入手Galaxy Note20

▲三星Galaxy Note20系列四電信資費出爐。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（13）日在台正式公佈Galaxy Note20系列新機售價，而中華電、台灣大、遠傳、台灣之星，以及亞太等五家電信商也隨之推出相關資費。

中華電信

老大哥中華電此次獨家販售頂規版Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB；針對頂規版Galaxy Note20，中華電推出了消費者申辦精采5G月繳1,399元(30個月)購機方案，限時加碼折價4,000元，專案價27,990元；搭配指定舊機換新機方案最高可折13,000元，頂規旗艦新機Galaxy Note20 Ultra 5G 512G便只要14,990元，現省近32,000元。

另外，針對Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機，消費者只要選擇「精采5G購機」優惠方案，月繳1,399元（含）以上，即可享限時加碼折價3,000元，及1,000元振興方案折價優惠，加上行動VIP客戶再享最高折5,000元，可享購機最高折9,000元的優惠！活動期間自109年8月17日12點起至109年8月24日17點止，同步開放中華電信網路門市及全台服務據點限量預購活動。

此外，星粉於上述期間至中華電信完成預購，將可獲得限量預購禮「Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機(原價5,990元)」。

▼中華電信Samsung Galaxy Note 20 5G旗艦系列購機方案。（圖／中華電提供）

台灣大哥大

台灣大也將同步於下周一(17日)起，在實體、網路門市及電商平台開放預購，並將於8/28正式開賣。Galaxy Note20空機價為35,900元，搭配台灣大1,399元5G資費，綁約48個月，不僅享行動上網吃到飽，更能直接以0元購機。

台灣大表示，攜碼/續約老客戶/VIP還可享免預繳，VIP續約最高再省5,000元；申辦5G 1,399元吃到飽資費，Galaxy Note20除0元帶回家外，Galaxy Note20 Ultra也僅需7,990元，比起空機價省下超過35,000元；若申辦1,599 5G資費綁約48個月，Note20 Ultra更能直接0元帶走。每組身分證字號限定預購1支Galaxy Note20 5G旗艦系列機，在8/26開始預購取貨至9/6期間上網完成登錄，即可獲得市價5,990元的Buds Live真無線藍牙耳機。另外，從8/28正式開賣後至10/31前購機並完成上網登錄者，則贈送市價5,290元的JBL真無線藍牙耳機。

在8/17-8/24於myfone購物預購Galaxy Note20系列新機，最高加碼送7,500元，並獨家送螢幕破裂保障，以及有機會抽移動式冷氣、液晶電視等好禮。

遠傳電信

針對Galaxy Note20系列新機，遠傳全台實體與網路門市8/17起至8/24同步開放預購，預購星粉可享8/26優先取貨的尊榮禮遇。搭配「遠傳心5G」優惠，月付1,399元限時再折4,000元，換算下來，原價35,900元的Galaxy Note 20手機，只要15,990元帶回家；而原價43,900元的Note 20 Ultra 256G，入手價23,990元。

此外，除了預購禮登錄送原廠Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機外，消費者只要搭配遠傳心5G方案享5G極速飆網，手機指定資費再享限時折4,000元優惠；白金會員續約最高再折5,000元。搭配1,399型資費獨家贈送PICO VR眼鏡、遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」與「4K影劇」；另外還可享Google影音/遊戲/黃金會員三大好禮；網路門市限定享手機保險3個月優惠；再抽最新Galaxy Watch 3（價值14,500元）。

▼遠傳心5G Galaxy Note 20、Note20 Ultra 256G資費。（圖／遠傳電信提供）

台灣之星

台灣之星也將於8/17起全面展開新機預約登記，凡於期間內購機，於三星官網線上登錄即送全新推出SAMSUNG Galaxy Buds Live藍牙耳機，搭配指定5G方案，並符合台灣之星「挑戰地表最強換購計畫」資格，最低0元帶回全新旗艦機皇，再贈送價值萬元的加值服務，等同最高現賺54,292元。

台灣之星「挑戰地表最強換購計畫」為8/17至8/31期間限定活動，星粉只要帶三星S9/S9+/S10/S10+/Note9/Note10/Note10+來台灣之星舊機換新機，除了市場上一般舊換新價格最高折抵10,000元，台灣之星再加碼折最高16,500元，最多直接現折26,500元，搭配999型以上資費，新機最低直接0元帶回家。

▼台灣之星Galaxy Note20 系列資費表。（圖／台灣之星提供）

亞太電信

亞太電信也將於8月17日中午12:00起至24日於亞太電信全台實體、數位門市同步開放限量預購。

消費者只要搭配亞太電信所推出的「升級5G即刻預約」早鳥方案，即日起至9月30日止，凡新申辦、攜碼或續約用戶，至亞太電信實體或數位門市，登記資料並完成申辦700元以上之30期指定購機方案，Samsung Note 20系列/A51/A71等多款5G手機通通0元起，專案價另享最高現折3,000元，申辦指定資費再送Gt TV及CatchPlay影音串流免費看，還有機會抽中Sharp 50吋電視(市價18,990元)。

消費者凡參加預購並於9月6日前完成取貨且於Samsung官網登錄，即可免費帶走市價5,990元主動降噪「Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機」。

▼亞太Galaxy Note20系列壹網打勁資費。（圖／亞太電信提供）