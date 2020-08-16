李登輝追思會閉幕　日駐台代表感性發文道別：請您繼續引導我們

▲日本台灣交流協會代表泉裕泰於追思會現場流下紙條，向李登輝致意。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統李登輝追私會於16日閉幕。日本駐台代表泉裕泰透過臉書發文向李登輝致意，「李登輝先生，請您安息。今後也請您繼續引導我們。」

泉裕泰表示，今天是日本供養亡者的「盂蘭盆節」的最後一天，也是李登輝的追思會的閉幕。這些日子以來，目睹了許許多多人排著長長的隊伍向李登輝前總統道別，讓人著實感受了李登輝先生「民之所欲，長在我心」的價值。

泉裕泰提到，近日閱讀戰時在日本高座海軍工廠工作的「台灣少年工」們的記錄，發現李登輝的話與台灣少年工們的想法有許多共通點，感觸很深；其中，李登輝在推薦序言中提到，少年工們在兩個祖國最困難的時代努力生存下來，而戰後在解除戒嚴後組成的同窗組織「台灣高座會」的歷史，正可謂是一部台灣民主化的歷史。

泉裕泰說，每年八月是讓我深思和平的季節，未來也會謙虛的面對歷史，繼續努力了解台灣，有關日本和台灣的各種連結，還有很多需要學習。

李登輝緬懷追思會於16日下午5時閉幕。總統府傍晚表示，自1日開放民眾致意長達兩週以來，總計有4萬3067人到場致哀。李前總統女兒李安妮、女婿賴國洲也在下午4時過後再次來到台北賓館，做最後獻花致意並細細觀看留言牆上民眾寫給父親的話。

▲李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）