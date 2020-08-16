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李登輝追思會閉幕　日駐台代表感性發文道別：請您繼續引導我們

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▲日本台灣交流協會代表泉裕泰前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／總統府提供）

▲日本台灣交流協會代表泉裕泰於追思會現場流下紙條，向李登輝致意。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

前總統李登輝追私會於16日閉幕。日本駐台代表泉裕泰透過臉書發文向李登輝致意，「李登輝先生，請您安息。今後也請您繼續引導我們。」

泉裕泰表示，今天是日本供養亡者的「盂蘭盆節」的最後一天，也是李登輝的追思會的閉幕。這些日子以來，目睹了許許多多人排著長長的隊伍向李登輝前總統道別，讓人著實感受了李登輝先生「民之所欲，長在我心」的價值。

泉裕泰提到，近日閱讀戰時在日本高座海軍工廠工作的「台灣少年工」們的記錄，發現李登輝的話與台灣少年工們的想法有許多共通點，感觸很深；其中，李登輝在推薦序言中提到，少年工們在兩個祖國最困難的時代努力生存下來，而戰後在解除戒嚴後組成的同窗組織「台灣高座會」的歷史，正可謂是一部台灣民主化的歷史。

泉裕泰說，每年八月是讓我深思和平的季節，未來也會謙虛的面對歷史，繼續努力了解台灣，有關日本和台灣的各種連結，還有很多需要學習。

李登輝緬懷追思會於16日下午5時閉幕。總統府傍晚表示，自1日開放民眾致意長達兩週以來，總計有4萬3067人到場致哀。李前總統女兒李安妮、女婿賴國洲也在下午4時過後再次來到台北賓館，做最後獻花致意並細細觀看留言牆上民眾寫給父親的話。

▲▼李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）

▲李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）

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