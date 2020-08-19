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中央不普篩地方補漏洞　彰化4月就啟動精準篩檢！驗出無症狀少年

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▲彰化縣長王惠美力挺葉彥伯防疫的努力。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美力挺葉彥伯防疫的努力。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局長葉彥伯查出返台少年無症狀確診，卻遭政風調查，引發各界反彈，彰化縣長王惠美19日前往衛生局力挺，暴怒到燒聲，不容許疫情有破口、及時把炸彈拆掉，「彰化縣生局這樣做哪裡有錯？中央不普篩，彰化從4月開始推精準篩檢補防疫漏洞這樣有錯嗎？啟動調查有道理嗎？」

旅台人士返國後遭檢測感染新冠肺炎者續增，加上境外移入病例續增，都增添台灣疫情社區感染風險，但中央還是堅持不普篩入境者、引發爭議，彰化縣衛生局在4月分已針對高風險族群執行「精準篩檢」，希望能彌補防疫漏洞。

請繼續往下閱讀...

葉彥伯之前受訪時強調，依據傳染病第5條規定所有的監測採檢通報疫政調查都是地方權責負責，從來沒有一條規定說無症狀的人不可以篩檢，有風險無症狀也要採，強化社區檢測通報，1個是針對臨床個案肺炎檢測，況且從4月起就全面進來之後3天願不願意自費費篩檢，進行初篩，後來彙整過全世界防疫專家檢測認為第10天陽性風險比例最高，因此才會怕疫情擴散到社區，4月份開始才會徵詢這些從國外返台的旅客，居家啟動精準篩檢，才篩檢30人後，就篩檢到這名無症狀少年確診。

王惠美罕見暴怒，「記得白牌司機的個案嗎？只是發燒，在彰化被衛生局給篩出來，把感染源的源頭給找出來，及時把炸彈拆掉，彰化縣生局這樣做哪裡有錯？在大陸這個叫隱藏疫情，在台灣這個叫彰化市政風調查，有道理嗎？」

葉彥伯今天並沒有多說話，只說一切都是依照中央的防疫通報程序辦理，立委謝衣鳳也到場打氣，指出彰化公衛政策一直都是走在前面，包括捍衛食安、推動長照等等，長期以來都是很棒，沒想到走得太前面反而被打壓，大家一起作戰，中央應該是更貼心才是，為整體防疫系統一起努力。

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