陳玉珍考察東沙只給國防部2天準備　王定宇：不要排擠官兵座位、補給

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳玉珍20日安排4小時快閃東沙島考察，被質疑浪費公帑，甚至導致加強戰訓的官兵被趕下飛機禁休假。對此，民進黨立委王定宇19日指出，陳玉珍在18日行文國防部，20日就要去，「及早安排的另一個理由，就是不要排擠佔用原來島上官兵的座位和補給、勤務需求」。

陳玉珍將率考察團前往東沙島，但正因為立委的造訪，導致每週只有一班的班機員額不夠，導致已經投入且加強戰訓的官兵被趕下飛機，並且停止休假。對此，海巡署透過新聞稿指出，這次航班為因應專案任務，停留3小時，航次官兵排休人數較少，可滿足島上人員休假。

東南沙分署表示，本次立法委員考察日期，適逢第三週專案行程，並未影響官兵排休及禁休假情事。不過，王定宇表示，東沙島、太平島是戰地管制，不是像澎湖、金馬買張商務機票就能過去，過去國防委員會考察和陳玉珍這次臨時揪的「團」有什麼差別呢？

王定宇說，考察要有實質公務理由，不是只有加油打氣勞軍，國防委員會上次考察後，達成協調國防部、海巡署同意戰地軍士官兵直系親屬、配偶可以到東沙、太平會親。

王定宇指出，「時間和時機」的部分，要尊重國防部對戰地的判斷和安排，2018年是三月份提出，由國防部安排於5月進行；而且僅限國防委員會成員參與，包括藍綠政黨立委。

至於陳玉珍本次考察規劃，王定宇表示，是在8月18日行文國防部，20日就要去，儘管宣稱5月就有說，只是延期，但這不是旅行團，口頭對媒體說不代表有申請，成員也跨委員會的藍營立委。

對於影響島上官兵休假等情事，王定宇指出，及早安排有另一個理由，就是不要排擠佔用原來島上官兵的座位和補給、勤務需求。