通緝犯捅人「名下無產」判賠245萬沒在怕　他雙眼幾盲失業淚：不敢出門

▲張男遭患精神病的通緝犯盧男捅傷，又因急救後遺症使雙眼近盲，受訪時哽咽表示，現在都不太敢出門。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北市盧姓男子於2019年間遭通緝，竟又於4月間在一家米店借電話不成，持刀捅進張姓男子腹部達7公分後逃逸，張男雖急救撿回一命，但雙眼因後遺症視力僅剩不到0.1；盧男犯傷害、竊盜多罪，因患精神疾病獲輕判10月，張男另向盧男民事求償，北院判盧男應賠245萬餘元，但盧男沒家人、工作、目前執行中，張男獲得賠償的可能非常低。

張男於審理期間表示，受傷時他失血過多休克，在急救時出了些狀況，導致他醒來後眼睛就「看不見了」，不僅原本從事的平面設計工作沒了，更因雙眼的後遺症失業至今，苦笑著說「沒人要阿…」；張男父親更曾在庭上激動表示，兒子年紀輕輕被害成這樣，根本是嘉義殺警案的翻版，請法官替他們做主。

盧男於審理中，對法官提問無法正常回答，在庭上總是喃喃自語、無法溝通；由於盧男未提出任何答辯，法院依張男所提醫療費、車資、看護費、薪資損失、精神撫慰金等，判他應賠245萬5219元。

張父先前受訪表示，盧男在捅傷兒子前，就曾到家裡偷過菜刀，後來跑來借電話不成，兒子只是上前制止就遇害，後來法院根據亞東醫院的鑑定報告，以盧男患有精神疾病輕判，整起案件宛如嘉義殺警案翻版，「我覺得他精神狀態沒有那麼差，那時候偷菜刀還好好的…」。

張男表示，當時受傷後大量失血，導致視神經缺血性病變，原本以為會慢慢恢復，但後來就是沒好「可能一輩子就這樣了」，求職時更因此不斷被拒絕，「很多技能等於是歸零」、「就…沒甚麼人要阿…（苦笑）」。

經歷被捅傷、好不容易撿回一命的張男，日前出庭正逢新店隨機殺人案、嘉義殺警無罪判決，心裡感觸極深，「出門感到很害怕，覺得社會的不安定炸彈太多，覺得自己受到的…」，張男講到一半就哽咽無法言語，平復心情後才繼續表示，「我知道社會很有愛，也不希望大家汙名化精神病，但對於一些通緝犯、潛在的危險份子，希望政府能落實管制，至少別讓他們在街上跑」。

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