承諾「會讓小明、陸生來得及上學」　陳明通：總統有特別指示

▲內政委員會陳玉珍赴陸委會考察，陸委會主委陳明通就政府邊境管制議題做出表述。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

時隔兩周後，立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍再次安排就小明、團聚陸配及陸生返台議題考察陸委會，陸委會主委陳明通在雙方交流時鬆口，總統也關心這個事情，有特別指示，「一定要讓這些人（小明、陸生）能夠來得及回來上學。」他說，這個政策是明確的，我們一直在安排當中。

陳玉珍19日9時30分，就政府「對六歲以上陸配子女（小明）、來台團聚陸配及陸生返台等時程規劃進度與內容」，安排內政委員會赴陸委會考察，由立委與陸委會、內部部、海基會官員進行意見交流，惟現場只開放前30分鐘致詞，而後採閉門會議，且官員致詞時，陸委會主委陳明通還提醒要媒體戴口罩，因為「室內很擁擠。」





▲國民黨立委陳玉珍考察陸委會前，與小明父母於群賢樓外抗議政府邊境管制政策。（圖／記者林敬旻攝）

陳明通在致詞時表示，對於外界關注的陸配子女、團聚陸配和陸生議題，政府秉持防疫優先原則，一直在積極研究各種方案，自7月16日開始，已按井然有序原則，分三階段陸續讓0到6歲的陸配子女（小明）、應屆畢業生申請入境，指示為了確保國民的健康福祉，邊境管制的開放服務也許無法讓所有的人都滿意，希望各界能夠體諒。他說，陸委會會在不衝擊疫情的防控前題下，配合指揮中心，逐步推動下一階段的處理措施。

陳玉珍指出，兩周前，內政委員會就要求陸委會要有明確的計畫、時間表，現在逼近8月底，9月初就要開學了，但還有很多小明沒辦法回台，希望政府單位盡快提供一個明確的流程，否則小明的父母一顆心一直懸在那裡。她還提到，相信陳主委的心應該不是如磐石般堅定，能夠體諒這些小明、想要團聚陸配的心情，以及自己認識陳主委近20年，希望塵埃落定後，下次見面是在金門「一起喝高粱。」

現場唯一一位民進黨籍立委湯蕙禎則強調，政府並非不願意讓他們回來，而是這關乎疫情，有關生命的問題和台灣2300萬人的安全，所以其實陸委會、政府一直在做努力，也接受陳情的案子，如果說有一些專案需要特別盡快處理的，也會由原來的終端處理。

▲陳玉珍表示，小明2000人不到，尤其6歲以上就學需求急迫，需要回台。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陳明通回覆立委致詞時鬆口，表示總統也關心這個事，也是特別指示，一定要讓這些人能夠來得及回來上學。「這個政策是明確的，所以我們一直在安排當中。」

陳明通說，這段時間其實都包括教育部都努力來安排，如果他們進來是不是有防疫旅館，更重要的是，由衛生單位檢驗並通過的檢疫宿舍，所以準備好了在適當的時間，我們自然會進一步讓他們回來念書，「我們基本上因為這個方向很確定，所以我們都在努力，積極準備相關的這種作業。」

據陸委會統計，原先滯留在大陸的小明約2000人，隨0到6歲開放入境後，按照小明在台父母自救社團說法，目前滯留在大陸的6歲以上小明，具回台就學需求的應在1000人左右；此外，因疫情尚未能來台的陸生，有約5000人。

►「時間對我們來說完全沒用！」