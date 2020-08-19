「奇蹟美照」驚呆網友！陳玉珍害羞笑了：沒有修圖「內心美最重要」

記者蔡紹堅、陳政錄／台北報導

國民黨立委陳玉珍的「奇蹟美照」18日被同黨議員徐巧芯曝光後，驚艷了大批網友。陳玉珍19日與「小明」的家長們一同赴陸委會抗議，被問及此事，先是表示這與她要抗議的事沒有關係，接著突然笑了起來，害羞的說，「外表的美麗不是最重要的，內心的美麗才是！」

▼徐巧芯貼出與陳玉珍合照。（圖／翻攝徐巧芯粉專）

陳玉珍一早帶著小明的家長們出現在陸委會外，穿著平常在立法院問政的藍色背心，表示不能接受政府以「擠牙膏」的方式開放小明回台，強調應該公開透明，制定明確的時程表，「不要因為政治蒙蔽雙眼。」

接著有記者提問，詢問陳玉珍的徐巧芯18日上傳的「奇蹟美照」有沒有評語？

聽到問題後，陳玉珍先是露出驚訝的表情，表示這與今天抗議的事情沒有什麼關係，然後笑了起來，害羞的說，「外表的美麗不是最重要的，內心的美麗才是最重要的。」



記者接著又問陳玉珍「美照」是如何拍出來的，陳玉珍大方表示，那天剛好上節目，有人幫忙化妝，照片是用手機拍出來的，而且沒有使用修圖軟體，「手機一開起來就是那個樣子了，可能本來就有美肌。」

陳玉珍並強調，希望政府也可以看到，很多台灣同胞的心裡都很美，「我們的人心都是美的，真的要用愛心來幫助這些需要幫助的人，這個才是最美的。」

▼陳玉珍與小明的家長在陸委會外抗議。（圖／記者林敬旻攝）