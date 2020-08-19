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北美 Galaxy Note 20 不再隨附耳機！　消費者可要求三星提供免費耳機

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▲AKG耳機,三星有線耳機。（圖／取自XDA-developers）

▲三星未來可能不再隨機新附贈有線耳機。（圖／取自XDA-developers）

記者謝仁傑／綜合報導

根據傳聞來看，iPhone 12 的包裝盒中沒有隨附充電器或有線耳機 EarPods，而三星似乎搶先這麼做了。據外媒報導，Note 20 和 Note 20 Ultra 都不會隨附 AKG 有線耳機，但目前似乎只在北美市場實施。

外媒 PCWorld 報導，在北美販售的 Galaxy Note 20 系列手機不會再隨附 AKG 耳機，這些耳機在三星官網上的售價為29.99美元（約新台幣880元），消費者若依然想要耳機，可以透過聯繫三星部門，憑藉購買手機證明，主動要求他們提供免費耳機。

對此三星表示，北美市場使用藍牙耳機的用戶較多，有線耳機的使用率持續下跌，因此決定不再隨新機附贈有線耳機，不過還是有提供充電器和充電線。

至於台灣販售的 Note 20 系列就沒有這個問題了，從目前一些開箱文中可以發現，AKG 耳機依然隨新機附贈，且三星官網還推出贈品活動，只要於8/21～8/24預購首批新機的消費者能額外獲得三星新無線耳機 Galaxy Buds Live（售價5,990元）或 AKG藍牙耳機。

無線耳機不但已成為主流，在未來的可見趨勢中，還可能全面汰除有線耳機，起碼不會再隨著新機附贈出售。

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