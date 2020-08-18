三星承諾Galaxy S、A、Note、Z、Tab S系列手機平板獲得至少3年版本更新

▲三星宣佈擴大手機系統三代版本更新承諾。（圖／取自三星）

特約記者洪聖壹／綜合報導

本月初的發表會上，三星電子在資安防護的承諾中，宣布 Galaxy 系列手機將會維持 3 代版本 OS 系統更新，讓手機享有最新的功能、最新的資安防護，三星後續接受外媒訪談時回應，該項決策目前只適用部分旗艦機種，如今三星電子正式在官網宣布擴大該項決策，就連 A 系列中階機也能享有三年最新系統服務。

為了讓手機用得更長久，Apple 公司在今年 WWDC 2020 期間，確認了 2015 年推出的 iPhone 6s 系列手機，將可以更新今年的 iOS 14 作業系統，意味著 iPhone 手機可以使用超過五年之久，成為最長青手機。

而三星電子在 8 月 5 日的發表會上，宣布 Galaxy 系列手機至少會維持三代 OS 系統更新。當時三星接受外媒訪談的過程中，坦承這項承諾並非適用所有機種。畢竟 Android 系統並非三星研發，手機要完整配合自家設計的使用者介面，不管是測試還是要更新，都是相當吃力不討好的事情。

如今，三星仍是修正當時的回應，現在正式宣布擴大這項計畫。從官方宣布的計畫來看，幾乎是近三年推出的 Galaxy S 系列、Galaxy Note 系列、Galaxy Z 系列、Galaxy A 系列手機，以及 Galaxy Tab S 系列平板，全數給出了「至少三代OS更新」的承諾（PM辛苦了），相關更新陣容如下圖：（取自三星官網）

舉例來說，今年的 Galaxy Note 20 系列，出貨雖然搭載 Android 10 作業系統，經過這項承諾，三星將保證提供 Android 11、Android 12（代稱）、Android 13（代稱）這三代的系統升級。

根據三星電子行動通訊業務高級副總裁 Janghyun Yoon 所說，這項決策主要是考量到用戶使用三星手機越來越長，考量到安全防護跟最新的三星功能，因此才希望透過超過三代版本以上 Android 系統升級來提供最簡單、安全的行動裝置體驗。

此外，三星宣布，近期會盡快為大多數 Galaxy 裝置提供 Samsung Knox 安全平台更新與 Android 安全更新和原廠專有應用程式升級。