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三星Galaxy Note20系列8/28在台上市　頂規要價46,900元

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▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Note20系列將於8/28正式在台上市。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra今（13）日正式在台亮相，也同步亮相了新平板Galaxy Tab S7/S7+、無線藍牙耳機Galaxy Buds Live、Galaxy Watch3。Galaxy Note20售價為35,900元，而Galaxy Note20 Ultra售價則要43,900元起，頂規售價則要價46,900元。兩款新機於8/17起開放預購，並預計於8月28日正式在台上市。

Galaxy Note20 Ultra這次提供了12GB RAM、256/512GB ROM兩種選擇，支援記憶卡擴充功能，最高可擴充至1TB。不過512GB版本僅有星霧金一色可選擇，而256GB版本則是有星霧金、星幻黑、星幻白三色可選。

▼Galaxy Note20 Ultra 512GB版本僅有星霧金一色可選擇。（圖／記者林敬旻攝）

▼三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

Galaxy Note20僅提供了8GB RAM、256GB ROM一種選擇，不過Galaxy Note20且不支援記憶卡擴充。Galaxy Note20這次在台推出星霧金、星霧綠、星霧灰三色選擇。

▼Galaxy Note20這次在台推出星霧金、星霧綠、星霧灰三色選擇。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

Noter們這次要注意的是，雖然在先前全球發表會時曾指出，Galaxy Note20系列會同時推出純4G版與5G版，但是因為台灣目前已經進入5G世代，因此這次的Galaxy Note20系列僅會推出純5G版本。台灣即將販售的Galaxy Note20系列所搭載的處理器將採用高通S865+晶片。

另外在網路支援方面，Galaxy Note20系列支援的5G網路，是支援台灣電信業者的sub-6，並未能支援mmWave，另外支援Wi-Fi 6功能。

而除了Galaxy Note20系列新機外，這次台灣三星也同步上市了多款兼具功能與外型的原廠配件，包含LED皮革翻頁式皮套、全透視感應皮套、LED智慧背蓋等。

此外，提倡環保的三星這次亦持續與丹麥紡織品牌Kvadrat合作，以回收寶特瓶作為織料製成織布背蓋，共推出了紅、輝兩種顏色，展現時尚之餘，亦友善地球環境。

此次新機預購時間為8/17中午12點起，至8/24晚間23:59為止開放預購登記，名額有限、額滿為止。舉凡在全通路預購Galaxy Note20系列的消費者，上網登錄即送Galaxy Buds Live耳機（建議售價為5,990元）。

針對非預購的消費者，自8/28~10/31於全通著購買Galaxy Note20系列手機，上網登錄即可獲得開賣禮JBL真無線藍牙耳機TUNE 225TWS（售價5,290元）。除上述預購禮外，預購的消費者可享有8/26起即可優先領貨；且在預購取貨時間內完成取貨，即享以下優惠：

˙指定機型舊換新，最高現折15,000元

˙免費延長保固一年

˙享YouTube Premium免費試用4個月

˙Samsung Pay悠遊卡開卡好禮7-11虛擬商品卡150元

而首三日限量線上排隊裡，最高將送2,000元郵政禮券，且還有指定原廠配件購物金3,000元；另外也享有行動裝置意外險、購機刷卡分期0利率等。

另一方面，凡購買Galaxy Note20系列手機，消費者即可享YouTube Premium免費試用4個月，以及Samsung Pay悠遊卡開卡好禮7-11虛擬商品卡150元。

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