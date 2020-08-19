柯文哲移送陳景峻！廉政署「沒有受理陳景峻的案件」

▲法務部長蔡清祥（右）與廉政署長鄭銘謙（左）共同出面，否認收到陳景峻的案件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北捷運信義安和站聯開案中，傳出市政府相關人員疑似圖利建商，台北市長柯文哲在今年初將時任台北市副市長、現任監察委員的陳景峻等人，依照背信罪嫌移送廉政署查辦，案情曝光後引起風波。不過廉政署長鄭銘謙19日公開回應「沒有受理陳景峻的案件」。

本案緣於前台北市長郝龍斌任內，決定台北捷運信義安和站旁、信義路4段239巷以及265巷10弄道路開闢，應由聯開案建商負責；市府也與建商簽下切結書，建商承諾願意自行解決土地取得問題，另外建商也說，會自行協調處理土地糾紛問題。

不過台北市長柯文哲上任後，市政府卻在2016年解除建商的義務，引發當地居民譁然。有市議員去年底在市政總質詢時，批評市政府免除建商切結責任、質疑市政府圖利建商。柯文哲當時回應「妳喜歡查，我就查」。

而有平面媒體19日做出報導，指稱柯文哲在今年初依照背信罪嫌，將陳景峻移送廉政署查辦；媒體更說，「柯除想讓蔡英文總統難堪，也企圖轉移高雄市長補選敗選檢討聲浪。」消息出爐後，柯文哲回應「民進黨裡面內鬥，干我屁事」；陳景峻也認為是政治操作，「我覺得太不厚道了」。

無端被提及的廉政署，19日下午也由署長鄭銘謙，在法務部長蔡清祥陪同下公開回應。鄭銘謙回應「本署沒有受理陳景峻的案件，這部分我沒有辦法做出評論。」