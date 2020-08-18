川普誘美商「回家」：從中國回流的公司將獲稅收抵免

▲美國總統川普（Donald Trump）美東時間8月17日在明尼蘇達州（State of Minnesota）曼卡多市（Mankato）舉辦造勢大會。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）美東時間8月17日在明尼蘇達州（State of Minnesota）曼卡多市（Mankato）的造勢大會承諾，在10個月內創造1000萬個就業機會，提供從中國轉移生產設施到美國的公司，並建立稅收抵免政策。他聲稱，政府可以幫忙美商解決已簽訂勞工外包給中國的合約。

據《路透社》報導，川普在長達一個小時的演講中稱，「我們將為從中國遷至美國的公司提供稅收抵免。」他還預測，為鼓勵美商回流，政府計劃進一步減稅和放寬管制，當地經濟會因此在新冠肺炎衝擊後復甦。

川普對支持者說，「我們現在做的事，是一個建立世界上最大經濟體的奇蹟。」

川普表示，政府目前多方面採取行動，以重新平衡美中的經濟關係，包括對華為等中國公司的制裁和TikTok、微信等應用程式的禁令，都在保障美國本地經濟，「我們將結束對中國的依賴，在美國生產重要藥品和補給品」，這也是上個月簽署「提高藥品和醫療設備生產」行政命令的原因。

但儘管川普頻頻出招，在最新的民意調查中依然落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。