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東京8月累計79人熱死…超過8成為70歲↑　家中未開冷氣奪命

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▲▼東京8月高溫已奪79命，逾70歲者占約80%。（圖／路透）

▲東京8月高溫已奪79命，逾70歲者占約80%。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

東京都本月以來因中暑死亡者已增至79人，其中75人死於室內。東京都監察醫務院呼籲民眾，即使是夜間也要適當地開冷氣，並應多補充水分以避免中暑。

日本放送協會（NHK）報導，東京都監察醫務院表示，本月9日至17日的9天之內，東京有26人中暑死亡。其中80多歲者有12人，居最多。70多歲者有7人。整體而言，70歲以上中暑死亡者8成，其中有一位是101歲的男性。

這26人當中有25人死於室內，其中屋內沒安裝冷氣機或是有安裝冷氣機卻沒開，因而死於屋內者有22人。

東京都監察醫務院統計，東京都這個月以來因中暑死亡者已有79人。其中，80多歲者有31人，居最多。其次是70多歲者有21人。整體來說，逾70歲者占約80%。

中暑死亡的79人當中，有75人死於室內。其中65人死於沒安裝冷氣機或即使有冷氣機卻沒開的屋內。

本月6日，東京都文京區一處公寓，一名患有失智症的80多歲男性死亡。他屋內的冷氣機故障，同居的妻子也患有失智症，沒察覺丈夫情況異常。

本月14日，東京都墨田區的老式公寓一名70多歲獨居男性死亡。他的屋內沒安裝冷氣機，雖然墨田區將他列為守望相助關懷的對象，但最終未能防止憾事發生。

相較於往年，今年梅雨較晚結束，到上個月為止，雨天和陰天較多，但一進入8月連續出現天熱的情況，很多人身體難以調適而出狀況。

報導說，如果周邊有較年長的人，應該提醒他們適當地採取防中暑的對策。

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