經部、NCC推「愛奇藝條款」　陸委會：展現政府匡正市場決心

▲愛奇藝北京公司。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

經濟部18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，為愛奇藝、騰訊等大陸OTT平台下架專法再添力道。對此，陸委會稱，「此舉展現政府匡正國內網際網路視聽服務巿場秩序的決心」，強調未來還將配合NCC，推動「網際網路視聽服務管理法」草案的修法作業，進一步完善OTT TV產業規範。

日前國家通訊傳播委員會（NCC）通過OTT影音管理法草案，將愛奇藝、騰訊等大陸串流影音業者，視為是違反兩岸人民關係條例40條之1的「非法業者」，提供「非法內容」。





▲大陸委員會多次就大陸OTT平台事宜，與NCC開會協商。（圖／記者陳政錄攝）

因此經濟部18日依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，宣布修正「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構後，被業界認為是政府推動「愛奇藝下架專法」的一環。

陸委會解釋，政府並未開放大陸OTT TV來台投資，惟仍有陸方OTT TV業者透過迂迴方式，委由台灣業者代為經銷，並在台從事刊登廣告、招收會員等業務推廣活動，藉此方式違法在台落地，由於此一情況已涉及違反兩岸條例相關規定，主管機關已多次說明政府將依法查處相關違法業者的立場。

陸委會說，後續本會亦將配合OTT TV主管機關通傳會，推動「網際網路視聽服務管理法」草案的修法作業，進一步完善OTT TV產業規範，提升我國網路視聽服務內容之製播能量及競爭力。

經濟部表示，該修正草案預告期間為14日，將於9月1日期滿，預告期滿後，規劃於109年9月3日進行正式公告，違反者將由國家通訊傳播委員會依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處。另按照OTT影音管理法內容，新法案規定，國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，違者最重可罰500萬元。

►「時間對我們來說完全沒用！」