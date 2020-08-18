葉元之批「告別韓流」是網紅講幹話　林為洲回嗆：你才比較像網紅吧！

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團總召林為洲日前因在臉書發文呼籲國民黨「該告別韓流了」，慘遭韓粉出征，曾任韓國瑜幕僚、現任新北市議員的葉元之批評林為洲「把自己當網紅發臉書講幹話」，對此，林為洲18日回擊稱葉元之時常直播、當名嘴，「你才比較像網紅吧！我在立法院忙得要死」，直言「議員的工作比較輕鬆啦！你可以繼續當網紅。」

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁儘管選前之夜請來前高市長韓國瑜站台，最終仍大輸民進黨陳其邁超過30萬票。林為洲發文表示「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」，慘遭韓粉出征。葉元之更批評「一堆擁有黨改革權利的黨高層，卻毫無具體作為，每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，才是國民黨無法前進的原因。」

林為洲17日進一步說明，「告別韓流」很多人誤會了，他認為，2018支持的力量還在，但國民黨不應再回顧當時的榮耀，「國民黨再起，一定要容納多元聲音，爭取更寬的光譜支持，才可能再次勝利。」

對於葉元之批評他「當網紅、講幹話」，林為洲18日受訪時反問「葉議員比較像網紅？還是我比較像網紅？」客觀事實的批評或表達不同意見，以「理」來講他尊重，「他常常要直播、上節目、當名嘴， 你才比較像網紅吧！我在立法院忙得要死，很少有時間上直播、上媒體，黨團工作是很忙碌的！」並強調自己還身兼國民黨政策會執行長，沒想要當網紅，「議員的工作比較輕鬆啦！你可以繼續當網紅。」

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