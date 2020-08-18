台北畜產總座姚量議請辭　砲轟柯市府：我不願意成為魔鬼的一份子

▲姚量議。（圖／取自姚量議臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北畜產公司18日上午10時召開董事會，士林農會理事長、畜產董事長葉文忠以及總經理姚量議雙雙請辭，記者致電葉文忠，葉文忠表示稍晚回應，姚量議則在臉書寫下心情。



去年台北市長柯文哲大家媽祖遶境時，姚量議都跟隨在旁，年底選舉時也於幕後提供協助，如今卻在臉書重話批評柯市府「魔鬼交易、犧牲改革」。

姚量議說，去年九月他再次擔任台北畜產公司總經理，接下了市府給的三個改革政策：分別是組織結構調整、財務盈虧平衡、雙北家禽批發市場合併。

姚量議指出，台北畜產公司是許多家禽養殖農民的生計所繫，這三項改革工作，他同樣覺得十分重要，作為雞農家庭子弟，即便面對流言蜚語，仍義無反顧地接下了這份工作，為了達成這三項工作，「我與團隊屢次誠實地將公司的困境，呈報公司決策高層了解，但卻總未能獲得完整支持，原因是否涉及特定人士利益交換，我不得而知」。

姚量議說，在今日董事會上，市府再次以人事異動表達了「反改革」的意向，與他當初就任的初衷，已經悖離太遠，「我不願意繼續留下，成為魔鬼的一份子，也無意願在反改革的董事會領導下，繼續擔任總經理一職。即日起，我將辭去台北畜產公司總經理一職，且不會接受北市府或台灣民眾黨任何工作安排。」