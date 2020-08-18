逆時中被政風調查！美返台少年「無症狀被採檢」確診　彰化衛生局長10字回應

▲衛生局長葉彥伯對中央政風調查表示尊重。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增1名10多歲長住美國的本國籍少年（案485）。個案在彰化縣居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，和過往程序不符，指揮中心發言人莊人祥18日表示，指揮官陳時中昨已下令政風單位針對衛生局正式進行調查，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切尊重指揮中心決定。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，個案自8月5日入境台灣迄今無疑似症狀，8月15日經彰化衛生單位採檢，於昨日確診，目前收治住院隔離，由於個案航行途中有適當防護，返國迄今均無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，因此沒有匡列接觸者。

請繼續往下閱讀...

然而指揮中心除針對高風險地區（目前僅菲律賓）返國者於機場採檢，其餘國家則是以居家檢疫「有症狀才採檢」的做法，這名少年至今無症狀為何會被採檢？莊人祥表示，指揮官在昨天已經下令請政風單位對彰化衛生局進行正式調查，釐清為何在居家檢疫10天之後做出採檢決定，未來有結果會立刻跟外界報告。這也是疫情以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。

政風單位調查採檢傳回彰化，葉彥伯及彰化縣長王惠美對此表示，「一切靜待調查，沒有意見」。

►347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人 七夕送它讓女孩更愛你