上海副市長龔道安涉「嚴重違紀」遭查　上月底剛開掃黑會議





▲上海副市長龔道安簡歷。（圖／取自上海市政府官方網站）

記者陳政錄／綜合報導

據中共紀監委通報，上海市副市長、市公安局局長龔道安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是繼2006年的前市委書記陳良宇事件後，再有上海市政府高層官員被查，查詢上海市政府政務公開資訊顯示，龔道安近日才出席掃黑除惡專項會議。

中央紀委國家監委網站今天公告，上海市副市長、市公安局局長龔道安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

按照上海市人民政府網站資訊，龔道安，男，1964年11月生，漢族，湖南澧縣人，中共黨員，1981年9月參加工作，在職大專，高級工程師。現任上海副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。

在2017年6月龔道安擔任上海市公安局黨委書記、局長、督察長，2018年履新副市長一職前，龔道安曾任湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省鹹甯市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

值得注意的是，7月31日，由上海市委副書記、政法委書記廖國勳出席，並發表談話的「掃黑除惡專項鬥争領導小組（擴大）會議」上，龔道安與上海市高級法院院長劉曉雲、市檢察院檢察長張本才等人也均出席會議，是目前龔道安可查的最後一項公開政務活動。

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