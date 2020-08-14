富比士：美或在韓部署「戰略遠程加農砲」　可打北京、上海

▲富比士指出，美或在韓部署「戰略遠程加農砲」，射程涵蓋北京、上海。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸官媒《環球時報》報導，美國陸軍正在研發射程超過1600公里的「戰略遠程加農炮（SLRC，Strategic Long Range Cannon）」，並有可能部署在朝鮮半島。文章指出，若這項武器部署在南韓，屆時北京與上海等一級城市都將被納入射程範圍。

美國雜誌《富比士》11日以《與中國開戰，美軍將在何處部署射程為1000英里的遠程加農炮？》為題發文，《環球時報》14日進一步引述這篇文章。

報導指出，中美過去的糾紛大都發生在海上，因此除非中美全面戰爭，否則美國陸軍一直被認為作用有限，不過，如果美國陸軍正在開發的射程達1000英里，也就是1600公里的的「戰略遠程加農炮」並且完成部署，那麼這樣情況將另當別論。

▲美國2017年在南韓部署薩德系統，引爆中韓關係惡化。（圖／達志影像）

文章提到，南韓、日本、菲律賓是美國部署炮兵部隊的候選地區，「但不保證這些地區想要引進炮兵。」作為備選方案，報導提出可以在中國周邊海域的島嶼偷偷部署這些炮台，但恐難招架中國的攻擊。

至於為何會選擇南韓，負責研發武器的蘭德公司於2019年的公開報告顯示，該公司假設在南韓、日本、菲律賓部署射程為750英里（1200公里）的炮台或導彈的情況，如果在韓部署，將處於打擊中國核心地區的最優位置。

事實上，報導所描述的情況若真的發生，恐怕會再次導致中韓關係惡化。早在2016年，美國在南韓部署薩德系統便引起北京不滿，祭出多項制裁措施，導致諸多南韓企業撤出中國市場，一直到 2017年11月，中韓達成共識薩德系統「部分部署，不追加」的共識，雙方關係才逐漸和緩。