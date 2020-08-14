　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

富比士：美或在韓部署「戰略遠程加農砲」　可打北京、上海

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼北京天安門。（圖／記者曾俊豪攝）

▲富比士指出，美或在韓部署「戰略遠程加農砲」，射程涵蓋北京、上海。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導 

大陸官媒《環球時報》報導，美國陸軍正在研發射程超過1600公里的「戰略遠程加農炮（SLRC，Strategic Long Range Cannon）」，並有可能部署在朝鮮半島。文章指出，若這項武器部署在南韓，屆時北京與上海等一級城市都將被納入射程範圍。

美國雜誌《富比士》11日以《與中國開戰，美軍將在何處部署射程為1000英里的遠程加農炮？》為題發文，《環球時報》14日進一步引述這篇文章。

報導指出，中美過去的糾紛大都發生在海上，因此除非中美全面戰爭，否則美國陸軍一直被認為作用有限，不過，如果美國陸軍正在開發的射程達1000英里，也就是1600公里的的「戰略遠程加農炮」並且完成部署，那麼這樣情況將另當別論。

▲▼ 2017年9月於南韓慶尚北道星州郡一座高爾夫球場拍下的薩德基地。（圖／達志影像）

▲美國2017年在南韓部署薩德系統，引爆中韓關係惡化。（圖／達志影像）

文章提到，南韓、日本、菲律賓是美國部署炮兵部隊的候選地區，「但不保證這些地區想要引進炮兵。」作為備選方案，報導提出可以在中國周邊海域的島嶼偷偷部署這些炮台，但恐難招架中國的攻擊。

至於為何會選擇南韓，負責研發武器的蘭德公司於2019年的公開報告顯示，該公司假設在南韓、日本、菲律賓部署射程為750英里（1200公里）的炮台或導彈的情況，如果在韓部署，將處於打擊中國核心地區的最優位置。

事實上，報導所描述的情況若真的發生，恐怕會再次導致中韓關係惡化。早在2016年，美國在南韓部署薩德系統便引起北京不滿，祭出多項制裁措施，導致諸多南韓企業撤出中國市場，一直到 2017年11月，中韓達成共識薩德系統「部分部署，不追加」的共識，雙方關係才逐漸和緩。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／李坤儀捧李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝
LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工
快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像
腳趾長出大貢丸！護理師一戳「流沙爆漿」狂瀉　男痛到魂飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／俄米格-31訓練掉輪胎　緊急迫降跑道劃出「流星火花」

川普擺明「開戰」中共...學者曝：台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

富比士：美或在韓部署「戰略遠程加農砲」　可打北京、上海

東部戰區台海軍演　環時總編胡錫進：解放軍能「以小時計」拿下台灣

台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光了

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

影／俄米格-31訓練掉輪胎　緊急迫降跑道劃出「流星火花」

川普擺明「開戰」中共...學者曝：台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

富比士：美或在韓部署「戰略遠程加農砲」　可打北京、上海

東部戰區台海軍演　環時總編胡錫進：解放軍能「以小時計」拿下台灣

台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光了

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

中職／江辰晏、陳仕朋左投對決　運彩看好統一勝富邦

814國際慰安婦紀念日　婦援會提2要求「教課書正名、日本政府道歉」

中部水上樂園比基妹被襲胸人數升高　業者將設「黑名單」增加駐衛警力

「七夕情人節」美妝優惠活動懶人包！YSL送小香＋唇露、蘿拉蜜思蜜粉組7折

開啟動感模式！幫長腿辣妻拍照「流線感」爆棚　網讚印象派：幫妳穿越時空

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

台中購物節買汽車抽豪宅！超過2億元151筆　全用來買百萬名車

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

軍武熱門新聞

解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光！

胡錫進：解放軍有能力以小時計拿下台灣

3架B-2飛半圈地球抵印度洋

美中開戰？台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

南極洲發現神秘「冰船」　疑似來自納粹秘密基地

解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

王瑞德嗆爆馬英九：不重視軍備！裁撤陸戰隊

遭陸媒點名！神祕「宜蘭153旅」曝光

解放軍台海演習　陸專家：劍指台獨

首戰即終戰？出處居然是這裡！

美國學者：停止讓台灣購買錯誤的武器

F-16升空加掛紅外線莢艙　梅復興：反制匿蹤？

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」

美或在韓部署遠程加農砲　可打北京上海

更多熱門

相關新聞

賀錦麗轟川普　重提伊波拉疫情…美只死2人

賀錦麗轟川普　重提伊波拉疫情…美只死2人

美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）12日首度與總統候選人拜登同台造勢。兩人合體毫不客氣猛批總統川普防疫政策失敗，讓美國民眾面臨生命財產威脅，也讓美國的國際聲譽跌落谷底。

近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的信心

近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的信心

不爽佛奇直接換！川普聘新防疫顧問

不爽佛奇直接換！川普聘新防疫顧問

耶魯大學招生「非法歧視亞裔與白人」

耶魯大學招生「非法歧視亞裔與白人」

美要求港產品須標籤中國製造！港府回應

美要求港產品須標籤中國製造！港府回應

關鍵字：

戰略遠程加農砲北京上海美國薩德系統

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面